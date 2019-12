Edgar Nemschok

Altlandsberg (Carola Voigt) Die Erwartungen an dieses Spiel waren nun wirklich nicht hoch. Der Tabellenvorletzte Altlandsberg empfing das Schlusslicht der Oberliga Ostsee-Spree, den HC Angermünde. Natürlich äußerten sich beide Trainer vor der Partie ganz ähnlich. Altlandsbergs Ferenc Remes: "Wenn nicht heute, gegen wen wollen wir dann gewinnen." Auch Angermündes Trainer Denny Reinicke hoffte natürlich auf einen Erfolg. "Wir hatten schon so viel Pech in dieser Saison." Und so ging es stimmungsvoll los. Auf der einen Seite ertönte der Schlachtruf "MTV für immer" und auf der anderen machten sich die Angermünder Frauen mit ihrem Ruf "Sekt schmeckt" Mut.

HCA erneut mit Personalnot

Dem HCA-Team standen nur neun Spielerinnen zur Verfügung. Einige mussten krankheits- und arbeitsbedingt absagen. In einem sehr ruppigen, intensiven Spiel leisteten sich die Angermünderinnen in der ersten Hälfte wieder zu viele eigene Fehler im Aufbau. Durch viele Konter kassierten sie immer wieder Gegentore. Im Positionsangriff arbeitete die Deckung jedoch sehr gut.

Auf Gastgeber-Seite leitete Viktoria Varkonyi mit dem Treffer aus dem Rückraum eine gute MTV-Phase ein, der bis auf 3:0 davonzog. Doch danach wurde das Spiel hektisch und zahlreiche Fehler kennzeichneten die Aktionen auf beiden Seiten. Franziska Wein traf für den HCA zum 5:5-Ausgleich. Nach einem Donnerwetter des Trainers wurde das Spiel der MTV-Frauen tatsächlich besser. Bis zur Pause konnten sie einen Vorsprung von 17:10 herausspielen.

Erfolgreich durch Konter

Trotz der sieben Tore Rückstand fanden die HCA-Damen gut in die zweite Hälfte, bauten dann später aber rapide ab. Die wichtigste Frage beim Gastgeber war, kann die Mannschaft in dieser Partie endlich auch einmal einen Vorsprung bis zum Ende halten. Der MTV hatte seine besten Szenen, wenn schnell gespielt wurde. Die Konter wurden diesmal sehr effektiv ausgespielt und Tore, wie das 22:13 von Svenja Tscherniewski waren durchaus schön anzusehen.

Angermünde holte plötzlich auf und konnte bis auf 22:17 verkürzen. Hätte MTV-Torhüterin Freya Wagner nicht einen so guten Tag gehabt, die Frauen aus Angermünde hätten das Spiel wahrscheinlich noch enger gestaltet.

Nach 60 Minuten war es schließlich vollbracht. Der MTV hatte seinen ersten Saisonsieg auf dem Konto. Zuvor standen nur zwei Unentschieden in der Tabelle. "Wir haben nicht gewonnen, weil wir klar besser waren", sagte Remes. Angermündes Trainer machte seinen Frauen keinen Vorwurf: "Sie haben tapfer gekämpft, die Saison in der Oberliga ist noch so lang. Wir werden ganz sicher noch Erfolge einfahren", machte er allen im Team neuen Mut.