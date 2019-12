Rainer Fehlberg

Greiffenberg In den Begegnungen mit Spitzenteams setzte sich die SG Greiffenberg I nicht wirklich wie erwartet im Nachholspiel gegen Gerswalde I mit 878:837 Punkten durch. Der Vater des Sieges war dabei der überragende Frank Westphal mit 282 Punkten und einer sensationellen zweiten Hälfte mit 159 Punkten. Die ersatzgeschwächten Gäste konnten den Ausfall nicht kompensieren. Sie rutschten nun auf Platz 5 der Tabelle ab. Die Gastgeber hingegen hielten Anschluss an das Spitzentrio. Auch Boitzenburg I blieb gegen Milmersdorfs Zweite beim 767:670 an der Spitzengruppe dran, riss dabei aber keine Bäumen aus.

An der Spitze der Liga – von all dem ungerührt – thront weiter der Lychener SV I, der spielfrei hatte. Aber dahinter auf den Rängen ist das Gerangel weiter groß. Und weitere Überraschungen sind in dieser Saison nicht auszuschließen.

Der SV Boitzenburg II hatte den SV Rot-Weiß Günterberg I zu Gast und verlor mit 639:753 Points. Ein weiteres sehr bemerkenswertes Ereignis vollzog sich in Gerswalde beim Aufeinandertreffen der Zweiten mit Greiffenberg II. Es ging um nicht mehr und weniger als den Zweikampf, beste Zweite der Liga in der ersten Halbserie zu werden. Und das gelang den Hausherren durch einen knappen 719:700-Erfolg. Und wenn man weiß, dass die Gerswalder im letzten Jahr mächtig am Ende der Tabelle herumkrebsten, so ist es doch wohl ein kleines Wunder, was gerade passiert.

Pool & Kegel Templin hatte die SG Milmersdorf I zu Gast und gewann mit 930:769 Punkten. Sowohl Wieland Heide (229) und Sven Borde mit 225 Punkten bewiesen auf jeden Fall eine ruhige Hand. So zog Templin am bisherigen Tabellenzweiten vorbei und nimmt nun sogar dessen Platz ein.