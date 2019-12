Clara Neuner

Senftenberg Gastgeber-Kapitän Alexander Schuppan traf mit seiner Einschätzung am Ende des rund dreieinhalbstündigen Vergleichs wohl den Nagel auf den Kopf. "Es gab ziemlich viele enge Duelle auf den einzelnen Bahnen, die wir letztlich aber fast alle für uns entschieden haben." Sein Team, der neue Verbandsliga-Tabellenführer SV Senftenberg, hatte die Kegler des FC Schwedt glatt mit 8:0 und 3272:3020 Kegeln bezwungen. Die Oderstädter sind nach Abschluss der Hinrunde damit Achter im Feld der zehn Teams.

Mit Ausnahme des als Ersatzspieler einspringenden Duos Dietmar Michaelis und Kay-Ingo Zillmann aus dem Kreisligaspielbetrieb (jeder spielte 60 Kugeln, beide zusammen erreichten nur 418 Holz), lieferten die Schwedter einen sehr ausgeglichenen Wettkampf, allerdings auf bescheidenem Niveau.

Bescheidenes Niveau des FCS

Marcel Leverenz (527), Peter Merker und Jörg Matthies (je 521), Frank Pachmann (517) und Thomas Schulz (516) lagen am Ende nur elf Kegel auseinander. Keiner konnte mit seiner Leistung einen Kontrahenten des Gastgebers bezwingen, der in Ben Ungermann (566) sowie Alexander Schuppan (560) und Jörg Bruhn (554) im Startdurchgang seine besten Akteure besaß.

Für die Schwedter war es die erste 0:8-Niederlage dieses schwierigen Spieljahres 2019/20. Seit dem vierten Spieltag müssen sie (bis zum Saisonende) durchweg auf einen der sechs Verbandsliga-Kegler verzichten, häufig waren es sogar zwei oder noch mehr. Ein Quartett aus der Uckermarkliga springt als "Aushilfe" ein – bisher konnte von diesen Keglern ausschließlich Jürgen Kneist einmal ein Duell gewinnen. Aber auch die anderen Oderstädter zeigten häufig zu wechselhafte Leistungen. So gelangen lediglich drei Heimsiege (5:3 zum Auftakt gegen Grün-Weiß Plessa, später jeweils 6:2 gegen den Hohenbockaer SV und den SV Arnsdorf, die beide in der Tabelle hinter den Oderstädtern liegen). Den einzigen Auswärtspunkt erkämpfte man sich beim 4:4 in Lauchhammer (6.). Gegen die Teams auf den Rängen 1 bis 5 wurde durchweg verloren.

Bester aus dem Team in der Einzelstatistik, für die ausschließlich die Auswärtsspiele zu Rate gezogen werden, ist Kapitän Jörg Matthies mit einem Schnitt von 561,75 Kegeln bei vier Partien, was derzeit überraschend Liga-Rang 2 bedeutet. Thomas Schulz (541,5/16.) und Frank Pachmann (536,9/19.) sind zudem noch in der Top 20 zu finden.

Am 14. Dezember beginnt mit der Auswärtspartie in Plessa die Rückrunde. In dieser stehen die Schwedter vor der ganz schweren Aufgabe, den derzeitigen Nichtabstiegsplatz zu verteidigen. Gegen fast alle Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gilt es, auswärts auf Punktejagd zu gehen, was erfahrungsgemäß besonders schwer ist. Bei den Heimspielen gegen den Ersten sowie den Vierten bis Sechsten sind Erfolge ebenfalls alles andere als selbstverständlich. Fazit: Der Klassenerhalt ist nur mit einer klaren Steigerung zu erreichen.