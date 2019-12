Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Ein Mammutprogramm hatte die Schützengilde PCK Schwedt bei dieser 30. Meisterschaft in vier Luftdruckdisziplinen zu absolvieren. Sie verzeichnete mit 130 Schützen, die 163 Mal starteten, einen neuen Teilnehmerrekord. Darunter waren auch sieben Schüler. In der Disziplin Luftgewehr und Luftpistole, beides mit Auflage, haben jeweils 46 Schützen um beste Ergebnisse gerungen, mit dem Luftgewehr 30 und der Luftpistole 41 Starter.

Dass diese offene Veranstaltung über die Landesgrenze hinaus bekannt und beliebt ist und hier längst nicht nur Uckermärker starten, belegen die 21 Vereinsnamen. Mit dem Schützenverein Gartz, der SGi Angermünde, der SGi Schwedt, der SGi Templin und des Prenzlauer SV waren es fünf Vereine aus hiesiger Region dabei. Vier Vereine starteten aus dem Nachbarland Polen, vier aus der Hauptstadt Berlin. Dazu kamen Vertretungen aus Jever, Bernau, Biesenthal, Eberswalde, Stolzenhagen, Bötzow und Briesen angereist. Fünf Vereine waren das erste Mal bei diesem Wettkampf. Geschossen wurde in zwei Räumen aus jeweils zehn Metern Entfernung.

Ein "Full House" mit 300 Treffern landete Maik Mutschke vom Briesener Schützenverein mit dem Luftgewehr. Aber auch der Gastgeber war in einigen Disziplinen, Altersklassen und in der Mannschaftswertung erfolgreich. So holte das Schwedter Team mit Dirk Schneider, Sebastian Solarz und Felix Saßenberg mit dem Luftgewehr den Gesamtsieg (1059). Die Oderstädter Luftpistolenschützen mit Auflage waren noch erfolgreicher. Den ersten Platz erreichten Gerd Neulinger, Dietmar Barthel und Dieter Pohlann mit 874 Ringen, Platz 2 schafften Martin Schulz, Ralf Hauschild und Detlef Frommann mit 858 Ringen.

Einzelsiege holten Dieter Pohlann (2), Detlef Frommann, Martin Schulz und Gerd Neulinger.

Viele fleißige Helfer trugen fast drei Tage lang dazu bei, dass diese sportliche Großveranstaltung reibungslos über die Bühne ging. Der Verein bedankt sich bei allen.

Sieger in den Einzeldisziplinen:

Luftgewehr:

Herren III: Dirk Schneider, SGi PCK Schwedt 354

Damen II: Nicole Ehmki, NBSG (Berlin) 369

Schüler: Richard Siromski, Prenzlauer SV 169

Schülerinnen: Finia Schumacher, SGi Ebersw. 180

Jugend: Michael Gaissinski, SGi Bernau 344

Juniorinnen: Kaja Jedrzejczak, USKS Slubice 365

Luftgewehr-Auflage:

Senioren I: Reiner May, SV Stolzenhagen 297

Luftpistole:

Herren I: Andreas Schmidt, Prenzlauer SV 374

Herren II: Falko Gersdorf, Prenzlauer SV 378

Herren III: Henryk Strane, Kolobrzeg 365

Herren IV: Dieter Pohlann, SGi Schwedt 368

Damen I: Lisa Krüger, SV Briesen 356

Luftpistole-Auflage:

Senioren I: Gerd Neulinger, SGi Schwedt 293

Senioren II: Dieter Pohlann, SGi Schwedt 294

Senioren III: Stefan Engelhardt, SGi Bernau 281

Senioren IV: Detlef Frommann, SGi Schwedt 287

Senioren V: Martin Schulz, SGi Schwedt 285

Seniorinnen I: Simone Bertels, SV Briesen 285

Seniorinnen II: Martina Dietze, SGi Eberswalde 291

Seniorinnen III: Gudrun Rothe, SGi Biesenthal 277

Alle Ergebnisse auf www.sgi-sdt.org