Hohen Neuendorf (MOZ) In ein Einfamilienhaus an der Karl-Liebknecht-Straße in Hohen Neuendorf wollten Unbekannte zwischen dem 28. November und dem 3. Dezember einbrechen.

Um in das Haus zu gelangen, hatten die Einbrecher einen Säckebock aus dem benachbarten Schuppen geholt und als Einstiegshilfe unter ein Fenster des Hauses gestellt. An diesem Fenster wurden später Hebelspuren entdeckt. Ins Gebäude gelangten sie aber nicht.

Bereits am 30. November wurde in ein anderes Einfamilienhaus in dieser Straße eingebrochen, bei dem die Täter eine Handtasche und Schmuck mitgehen ließen. "Ein örtlicher und zeitlicher Tatzusammenhang ist daher nicht auszuschließen", teilte die Polizei am Mittwoch mit.