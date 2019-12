Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Es war wahrlich kein Fußball-Leckerbissen, der den offiziell 20 Zuschauern am Sonnabend auf dem holprigen Lok-Platz an der Markendorfer Straße geboten wurde. Dennoch herrschte nach dem Schlusspfiff des jungen Unparteiischen Philipp Moller auf beiden Seiten gute Laune. Die Spieler des FC Lokomotive Frankfurt feierten lautstark und im Kreise hüpfend die Herbstmeisterschaft, die sie durch das torlose Remis fest gemacht hatten.

"Mit der Herbstmeisterschaft haben wir noch nichts gewonnen, aber es ist ein schöner Nebeneffekt", trat Spielertrainer Denny Gewitz etwas auf die Euphoriebremse. "Das Spiel war ziemlich fahrig. Man hat gesehen, dass jeder den Sieg wollte. Wir haben in der ersten Viertelstunde nicht ins Spiel gefunden, uns aber danach die besseren Torchancen erarbeitet. Letztendlich geht das Unentschieden in Ordnung. Wir sind vor allem froh, dass wir gegen eine der besten Offensiven der Liga zu Null gespielt haben", sagte Gewitz.

Die beste Möglichkeit zum Siegtreffer hatte in der Schlussminute Markendorfs Torjäger Christoph Wieske, der nach einem abgeblockten Schuss seines Mitspielers Kevin Mokry nur den rechten Pfosten traf. Zuvor vergab auf der Gegenseite Hannes Milster, als er den herausstürmenden Gäste-Torhüter Thomas Seifert mit einem Heber überwand, der knapp über die Querlatte strich.

Absteiger will wieder hoch

Nach der Hinrunde steht die Reserve des Kreisoberliga-Aufsteigers in der untersten Liga des Fußballkreises ganz oben – und das im zweiten Jahr nach der Anmeldung der zweiten Mannschaft. "Es ist zu früh, um über den Aufstieg zu reden. Uns steht noch eine lange Rückrunde bevor", erklärte Gewitz.

Sogar drei Männer-Teams im Spielbetrieb hat Blau-Weiss Markendorf. Die Zweite war in der Vorsaison aus der Kreisliga abgestiegen und möchte dort möglichst schnell wieder hin. "Die Mannschaft ist relativ jung, aber der Aufstieg sollte drin sein. Unsere Erste spielt in der Landesklasse – bis zur Kreisklasse ist das Leistungsgefälle doch sehr groß", sagte Markendorfs Trainer Sven Marquardt, der aufgrund von Personalmangel zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem Platz aushelfen musste. Insgesamt funktioniere der Austausch mit den beiden anderen Mannschaften aber sehr gut – vornehmlich an Heimspiel-Wochenenden.

Über den Punktgewinn beim Spitzenreiter freute sich der 37-Jährige. "Das 0:0 geht komplett in Ordnung. Wir sind endlich mal nicht in Rückstand geraten und man hat gemerkt, dass die beiden besten Mannschaften der Liga aufeinander treffen. Kurz vor der Halbzeit hatten wir ein, zwei Chancen. Aber insgesamt hatte Lok die besseren Möglichkeiten", musste er anerkennen.

Ähnlich wie sein Gegenüber Denny Gewitz vermutet auch Sven Marquardt, dass es noch eine abwechslungsreiche Saison geben könnte. Diese geht nach einer dreieinhalb Monate langen Winterpause erst am 14. März weiter. "In der Tabelle ist alles sehr eng, das wird eine lustige Rückrunde", ahnt der Trainer.

FC Lokomotive Frankfurt II: Oskar Lingk – Denny Knäbke, Denny Gewitz, Oliver Jahn, Bodo Schindler, Hannes Milster, Mario Sturzebecher, Erik Kreienbring, Mirko Linder, Marcel Schneider, Stefan Hantzschel

Blau-Weiss Markendorf II: Thomas Seifert – Martin Kubusch, Nico Rister, Sebastian Baer, Kevin Erik Mokry, Nico Kainath (90. Sven Marquardt), Tim Arlt (85. Jeremy-Justin Pieske), Christoph Wieske, Etah Arrey Tambe, Rashid Schädel (80. Dominique Renne), Luc Ansgar Herrgoß

Die Hinrunden-Tabelle

1. FC Lokomotive Frankfurt II .9 1 1.40:14.28

2. Blau-Weiss Markendorf II .8 2 1.41:18.26

3. SpG Groß Lindow/Finkenheerd II .7 4 0.46:20.25

4. Union Booßen II .7 2 1.42:20.23

5. Blau-Weiß Ziltendorf .5 2 3.35:22.17

6. SpG Rießen/Möbiskruge II .4 1 6.29:43.13

7. Polizei SV Frankfurt .3 1 6.30:34.10

8. Tiefbau Frankfurt .3 1 6.28:35.10

9. USC Viadrina Frankfurt .3 1 7.36:58.10

10. Neuzeller SV II .3 0 7.15:35. 9

11. Blau-Weiss Markendorf III .1 2 8.24:45. 5

12. SpG Lebus/Podelzig II .0 3 7.17:39. 3