Anja Linckus

Brandenburg Er soll es getan haben, weil sie sich von ihm trennen wollte: Am Montag, 9. Dezember, beginnt vor dem Landgericht Potsdam der Prozess wegen versuchten Mordes gegen den zum Tatzeitpunkt 36 Jahre alten Brandenburger Marco F. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Potsdam vor, seine vier Jahre jüngere Lebensgefährtin, mit der er zusammen mit den zwei gemeinsamen Kindern in einem Haus auf der Eigenen Scholle wohnte, in der Nacht auf den 10. April 2019 versucht zu haben "durch eine Vielzahl von Messerstichen in Rücken und vorderen Oberkörper" im Schlaf zu töten. Weiter heißt es auf der Seite des Landgerichts Potsdam zum Tathergang: "Nachdem 1 Messer im Bereich der Brustwirbelsäule steckenblieb und ein weiteres Messer nachgab und das Griffstück abbrach, versuchte er mit einem dritten Messer der Geschädigten die Pulsadern aufzuschneiden und führte anschließend Schnitte rund um den Hals aus, wo die Blutgefäße verlaufen. Durch die Schreie der Geschädigten aufgeweckt kam die neunjährige Tochter ins Schlafzimmer und flehte ihren Vater an, aufzuhören, der sich jedoch nicht von der weiteren Tatausführung abbringen ließ, woraufhin das Kind den Notruf der Polizei verständigte. Die kurz danach eintreffenden Polizeibeamten konnten die weitere Tatausführung verhindern. Die Geschädigte erlitt schwerste lebensbedrohliche Verletzungen und überlebte nur durch eine mehrstündige Notoperation." Für den Prozess sind insgesamt zehn Verhandlungstage angesetzt.