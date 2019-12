Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Wenn die Deutsche Grundstücksauktionen AG am 12. und 13. Dezember zu ihrer Winter-Versteigerung in das abba Berlin Hotel einlädt, dann sind unter den 94 angebotenen Immobilien aus neun Bundesländern auch zwei Objekte aus Frankfurt dabei. So kommt unter anderem das Bahnhofsgebäude in Booßen, errichtet 1911, unter den Hammer. Das Mindestgebot für die Immobilie, deren Empfangsgebäude unter Denkmalschutz steht, beträgt 9 000 Euro. Zum Bahnhof dazu gehört ein rund 14000 Quadratmeter großes Grundstück. Das Gebäude ist aufgrund von Vandalismus und Feuchtigkeit stark sanierungsbedürftig.

Ebenfalls zu haben ist eine größere, vermietete Gewerbeimmobilie im Weinbergweg 5/6. Das Mindestgebot für das 465 Quadratmeter große Gebäude liegt hier bei 250 000 Euro. Auf der linken Seite des 1967 errichteten Flachbaus hat sich eine Spielhalle eingemietet. Die rechte Gebäudeseite mit zirka 148 Quadratmeter diente früher als Lebensmittel- bzw- Fischgeschäft und besteht aus einem Verkaufsraum, mehreren Kühl- und Lagerbereichen, Büros, Küche und Dusch-WC. Der derzeitige Mieter wollte den Bereich zu zwei Klein-Gaststätten umbauen, eine Baugenehmigung liegt seit 2014 vor. Getan habe sich bisher nichts, heißt es in der Auktionsbeschreibung.

Versteigert werden die beiden Frankfurter Objekte am Freitag, 13. Dezember, ab 11 Uhr.