HGA

Hennigsdorf (MOZ) Vier noch unbekannte Personen haben am Montag gegen 19.15 Uhr versucht, auf dem Gelände einer Baufirma am Walter-Kleinow-Ring in Hennigsdorf einen Container aufzuflexen.

In dem Container befanden sich Elektrowerkzeuge. Der Einbruch scheiterte. Am Containerschloss und am Zaun entstand trotzdem ein Schaden von rund 500 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit.