Oranienburg (MOZ) Die Polizei hat am Dienstag eine Ladendiebin geschnappt, die sich in gleich zwei Geschäften der Oranienburger Innenstadt bedient hatte, ohne die Waren zu bezahlen.

Die 48-Jährige war zunächst in einem Schnäppchenmarkt an der Schulstraße erwischt worden, als sie Gegenstände im Wert von 32 Euro einsteckte. Da sie sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei dazu gerufen. Bei der Frau wurden anschließend noch Waren gefunden, die sie im Dänischen Bettenlager in der Havelpassage gekauft haben will. Allerdings konnte sie dafür keine Quittung vorweisen. Eine Nachfrage der Polizei vor Ort ergab, dass sie auch dort Waren im Wert von etwa zehn Euro gestohlen hatte.

Die Polizei nahm zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahls auf.