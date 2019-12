Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ivan liebt Kunst. Und er stiehlt sie. Nicht ganz freiwillig, versteht sich. Der junge Mann muss die Schulden seines verstorbenen Vaters bei einem Paten abarbeiten. Und der sammelt Kunst bzw. verkauft sie. Bei jedem Coup erhält Ivan einen Anteil. Aber wie es scheint, wird er den Schuldenberg nie abtragen können. Bei einer Aktion lernt er Elyse kennen. Die ist Schauspielerin, hält sich aber ebenfalls mit kleinen Gaunereien über Wasser. Man trifft sich wieder und wieder ist es Zufall. Von daan allerdings entwickelt sich etwas zwischen den beiden, persönlich wie geschäftlich. Denn Ivan sucht dringend einen Weg, vom Paten loszukommen, um sich endlich wirklich mit Kunst beschäftigen zu können.

Auch wenn Matt Aselton versucht, den Kunstdiebstahl als Kunst darzustellen, so wirklich beteiligt er den Zuschauer nicht an der Planung. Das ist gewissermaßen Schade, denn teure Kunstwerke sind auch auf der Leinwand gern Gegenstand von Thrillern und Actionern. So bleibt uns nur teils anerkennend Zeuge zu werden, wie der smarte Theo James sich in den Besitz der kostbaren Güter begibt, ohne je zu erfahren, woher er sein Detailwissen von vor Ort beispielsweise hat. Egal. Der Weg ist das Ziel und schließlich geht es darum, den Obermotz aufs Kreuz zu legen. Dabei geht dem Helden die erstaunlich zugeknöpfte Emily Ratajkowski zur Hand, die jedoch über den Status des netten Beiwerkes nie hinauskommt. Am umfassendsten kommt noch Fred Melamed rüber. Der ist massig und fies, ein echter Gauner eben. Die eineinhalb Stunden merkt man dem Film nicht zwingend an, was insofern erstaunt, als dass die Handlung ohne wirkliche Highlights über die Bühne geht.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 96 Minuten; Verleih: Constantin; Regie: Matt Aselton; Theo James, Emily Ratajkowski, Fred Melamed; USA 2019