Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Ein gut befestigter, durchgängiger Weg, gesäumt von ausreichend Sitzgelegenheiten in Wassernähe, auf dem sich Spaziergänger und Radfahrer gefahrenlos begegnen können. Dazu ein Streetballplatz, Sport- und Fitnessgeräte als auch Spielplätze und Himmelsschaukeln. So in etwa könnte das gut 30.900 Quadratmeter große Gebiet entlang des Silokanals zwischen Eisenbahnbrücke und Brielower Brücke bis 2022 aussehen. Zumindest, wenn der entsprechende Planungsentwurf realisiert wird, den Andrea Kutzop vom Fachbereichs Stadtplanung und Marcel Adam vom gleichnamigen Potsdamer Landschaftsarchitekturbüro in dieser Woche in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums vorstellten.

"Grundlegend für unsere Ausarbeitungen waren die Ergebnisse der Bürgerbefragungen, die im Sommer 2018 im Stadtteil Nord durchgeführt wurden. Dabei haben wir versucht, so gut es geht, alle genannten Wünsche zu realisieren", erklärte Kutzop. Eine Herangehensweise, die dem Entwurf anzumerken ist: Gut die Hälfte aller Befragten hatte damals angegeben, das bereits bestehende Wegenetz am Silokanals zur Querung des Stadtteils zu Fuß oder per Rad zu nutzen, sich aber an den schlechten Verhältnissen zu stören. Ein auf drei Meter verbreiteter Weg, der ohne Umschweife von der Eisenbahn- bis zur Brielower Brücke befahren werden kann, soll das zukünftig ändern. Dazu bildet der bisher zur Stadtmarina gehörige Schotterweg keine Ausnahme. "Nach Absprache mit der Marina, wurde beschlossen, den Zaun zu versetzen, sodass auch hier dann 24 Stunden eine Befahrung möglich ist", so Marcel Adam.

Um die Aufenthalts- und Freizeitqualität entlang des Weges grundlegend zu verbessern, standen zudem Sitzgelegenheiten, Papierkörbe und eine Beleuchtung entlang des neuen Weges, laut der Auswertung der Befragung vor gut einem Jahr, ganz oben auf der Wunschliste der Bewohner des Quartiers. Auch diesen Wünschen kommen die Planer nach. "Es wird am Wasser viele Sitzmöbel geben, die robust und bequem zugleich sind. Zudem stellen wir uns hier und da ein paar lockerer eingestreute Bänke vor, die zum Picknicken und Verweilen einladen", so Adam, der weiter angibt, dass dadurch entstehender Müll durch entsprechend viele Abfalleimer in der Umgebung aufgefangen werden soll, sodass die bisherige "Vermüllung des Gebietes" weicht.

Entstehen sollen nach Angaben der Planer zudem sechs statt bisher fünf Eingänge entlang des Weges, die durch entsprechend große Tore gut erkennbar sind. Der zusätzliche Eingang sei dabei im Bereich der Emsterstraße geplant, da die dortigen Bewohner bisher Umwege in Kauf nehmen müssten, um an den Kanal zu gelangen.

Trotz aller baulichen Maßnahmen, kommt die Stadtplanung damit dem Wunsch der Erhaltung eines naturnahen Charakters am Uferbereich nach und erhält bereits gewachsene Strukturen, wie sie zum Beispiel im Bereich des Havelgartens zu finden sind. Etliche Neupflanzungen im Uferbereich sollen dieses Bild zusätzlich unterstreichen.

Unklar ist hingegen noch die Realisierung eines Hundeplatzes unweit des Bootsservice Medow. Er ist im Entwurf zwar vorgesehen, bedarf laut Adams aber "bürgerlichem Engagement", um ihn instand zu halten und zu bespielen. Verzichtet wurde aufgrund der trockenen Sommer und der daraus resultierenden Brandgefahr zudem auf die Anlegung eines Grillplatzes, der von immerhin acht Prozent der Befragten gewollt wurde. Außerdem muss aus Kostengründen auf der Bau einer öffentlichen Toilette entfallen – trotz gut 2,5 Millionen Budget aus dem Stadtumbauprogramm von Bund und Land.

Wie Kutzop und Adam betonten könne trotz dieser Planungen, jetzt "noch an der einen oder anderen Stellschraube gedreht werden". Die Brandenburger haben deshalb noch bis zum 20. Dezember die Chance, die Entwürfe in der Stadtteilbibliothek Nord während der Öffnungszeiten zu besichtigen.