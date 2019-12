Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Aufatmen im Rathaus Mühlenbecker Land, Freude bei Eltern im Mühlenbecker Land: Die Erstattung zu viel gezahlter Kita-Beträge in der Gemeinde ist so gut wie abgeschlossen. Die letzten Bescheide sind jetzt verschickt worden. Das teilte Gemeindesprecherin Rita Ehrlich am Mittwoch mit.

Fast ein Jahr lang haben die Mitarbeiterinnen in der Kitaverwaltung alte Bescheide geprüft und neu berechnet. Grundlage war die rückwirkend geänderte Kita-Satzung für die Jahre 2014 bis 2018, die Anfang des Jahres in Kraft getreten ist. Die bis dahin gültige Satzung basierte auf falscher Berechnungsgrundlage, die zu höheren Gebühren führten. Das Mühlenbecker Land war die erste Gemeinde in Brandenburg, die eine Rückerstattung veranlasste.

"Das war für die Kitaverwaltung und auch für die Kasse ein echter Kraftakt!", sagte Fachbereichsleiterin Kerstin Bonk zum Abschluss der umfangreichen Arbeit. Die stellvertretende Bürgermeisterin ist erleichtert, dass die Mammutaufgabe nun so gut wie gemeistert ist.

Mitte November ging der letzte der 2 206 neu berechneten Kita-Bescheide in die Post. "Für einige Eltern dürfte das ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gewesen sein", so Gemeindesprecherin Rita Ehrlich. Einige Eltern haben einen vierstelligen Betrag zurückbekommen.

Erstattung ist steuerpflichtig

Insgesamt fast 2,5 Millionen Euro bringt die Verwaltung für die Rückzahlungen auf. Kalkuliert waren zu Jahresbeginn noch 2,3 Millionen Euro. Die Differenz muss als außerplanmäßige Ausgabe am kommenden Montag noch durch die Gemeindevertretung genehmigt werden (Schildower Bürgersaal, 18.30 Uhr).

Mit dem Öffnen des Briefes aus dem Rathaus ist die Sache für die Eltern aber noch nicht erledigt. Das beigelegte Antragsformular muss ausgefüllt und von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben in der Kitaverwaltung abgegeben werden. Nur dann wird das Geld angewiesen. Einige Eltern, die schon im Mai ihren Bescheid erhalten haben, haben das immer noch nicht erledigt. Wer seinen Bescheid oder das Erstattungsformular nicht mehr findet, kann sich im Rathaus melden.

Die Gemeinde Mühlenbecker Land war die erste Gemeinde in Brandenburg, die mit dem Beschluss einer rückwirkenden Beitragssatzung diese Rückzahlung erst möglich machte. Weitere Kommunen, darunter Potsdam, zogen inzwischen nach. "Allerdings erhalten andernorts Eltern ihre Erstattung vielfach nur auf speziellen Antrag – im Mühlenbecker Land hingegen wurde jedes einzelne Kind mit dem gesetzlich verankerten Zeitraum von vier Jahren berücksichtigt – einfach aus Gründen der Fairness", erklärt Rita Ehrlich.

Die Rückerstattung hat allerdings noch einen kleinen Haken, auf den die Gemeindesprecherin hinweist. "Die zurückgezahlten Beiträge sind steuerpflichtig und müssen in der Steuererklärung dem Finanzamt mitgeteilt werden, da sie die Sonderausgaben für Kinderbetreuung mindern."

Die derzeit gültige Satzung für Kita-Gebühren ist übrigens korrekt. Das Oberverwaltungsgericht Brandenburg bestätigte kürzlich die richtige Kalkulation der Gebühren.