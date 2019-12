MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ein 33-jähriger Passant ist in der Nacht zu Dienstag in der Geschwister-Scholl-Straße in Fürstenwalde von zwei jungen Männern (19 und 17 Jahre alt) ins Gesicht geschlagen worden.

Vorausgegangen war eine Provokation des Älteren, meldete die Polizeidirektion Ost am Mittwoch. Der 33-Jährige beleidigte nach der Attacke die beiden jungen Männer. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung zu dem Vorfall aufgenommen.