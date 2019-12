Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Der 52-jährige Inhaber eines Lokals in der Innenstadt wurde am Dienstag durch einen Gast mehrfach ins Gesicht geschlagen und verbal attackiert. Als er dadurch zu Boden fiel, trat ihm der 40-Jährige zudem mehrfach gegen den Körper.

Der Tatverdächtige verließ im Anschluss das Lokal und beschädigte zusätzlich noch das Fahrzeug des Wirts. Er musste mit einer leichten Verletzungenambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Zeuge kannte den Tatverdächtigen und konnte Hinweise zu dessen Identität geben. Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.