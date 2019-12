Der erste Indoor-Weihnachtsmarkt in der Falkenseer Stadthalle kam gut an. © Foto: Silvia Passow

Silvia Passow

Falkensee Die Adventszeit beginnt für die Falkenseer traditionell am Falkenhagener Anger, auf der Angerweihnacht am Samstag vor dem ersten Advent. Glühwein, Punsch, Plätzchen und Waffeln, Bratwurst vom Grill, dabei flanieren, Nachbarn, Freunde und Kollegen treffen. Die Auslagen bestaunen und Lose für einen guten Zweck erwerben. Schulen, Kindergärten, Sportvereine, Tierschützer, Menschen, die sich für Menschen einsetzen, helfen, Hände reichen, pflegen, sie alle sind vertreten und können kennengelernt und unterstützt werden. Das helfen Spaß und Freude macht stellten die drei weisen Weihnachtsmänner des Rotary-Clubs unter Beweis.

Premiere dagegen einen Tag später in der Stadthalle. Scharenweise zog es die Falkenseer zum ersten Indoor-Weihnachtsmarkt am 1. Advent dort hin. Draußen konnten die Besucher Glühwein und Bratwurst genießen, drinnen lohnte sich das Stöbern. Kreatives aus Werkstatt, Nähzimmer, Tischlerei, Atelier und Küche gab es zu erwerben, darunter viele bunte Weihnachtsideen, zum Verschenken oder selbst erfreuen. Die Jüngsten hatten Spaß in der Bastelecke und im Foyer konnte auch ohne die auf Weihnachtsmärkten üblich kalten Finger Leckeres genossen werden. Die vielen gutgelaunten Besucher und das Angebot an handgefertigten Kunstgegenständen schafften es tatsächlich, dem eher nüchternen Zweckbau einen Hauch von Weihnacht zu verleihen.

Einen Hauch von Weihnacht wird auch an diesem und den weiteren Wochenenden in derRegion geben, wenn beispielsweise in Brieselang und Nauen die Weihnachtsmärkte stattfinden. Hier ist eine aktuelle Übersicht:

7. Dezember:

Weihnachtsmarkt am Markt in Brieselang, 14 bis 19 Uhr

Adventsmarkt an der Mehrzweckhalle in Etzin

Weihnachtsmarkt mit neuem Ambiente am Brunnenplatz, Wustermark, ab 14 Uhr

8. Dezember:

Weihnachtsmarkt an der Finkenkruger Kirche, mit 30 Ständen und musikalischer Einlage um 14.30 Uhr, Pfarrer-Voigt-Platz, Falkensee, ab 11 Uhr

Adventsmarkt auf dem Landgut Stober, Groß Behnitz, 13 bis 18 Uhr, anschließend Konzert mit dem Berliner Jazzensemble Scotch & Soda im Rahmen der Havelländischen Musikfestspiele

14. Dezember:

Weihnachtsflohmarkt im alten Ortskern Priort, ab 11 Uhr

14. & 15. Dezember:

Nauener Hofweihnacht, Altstadt Nauen, Samstag 14 bis 22 Uhr, Sonntag 14 bis 18 Uhr (siehe Seiten 12 und 13 in dieser Ausgabe)

Rathenower Waldweihnacht, am Forsthaus Riesenbruch, 13 bis 19 Uhr, Busshuttle vom Bahnhof Rathenow ab 13.10 Uhr immer zehn nach und zur halben Stunde, bei eigener Anreise Taschenlampe nicht vergessen

15. Dezember:

Weihnachtssingen auf dem Fichtesportplatz, Brieselang, ab 15 Uhr

22. Dezember:

Paretzer Dorfweihnacht, 11 Uhr Andacht, ab 12 Uhr Weihnachtsmarkt, 16 Uhr Start Krippenspiel am Schloss Paretz