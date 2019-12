Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wo leben Senioren in Deutschland am besten? In Ostprignitz-Ruppin vermutlich nicht, wenn es nach der ZDF-Deutschland-Studie geht, die am Dienstag ausgestrahlt wurde. Der Landkreis landete in der Beurteilung der Lebensverhältnisse von Senioren durch das Prognos-Institut auf dem drittletzten Platz von 401 untersuchten Landkreisen und kreisfreien Städten. Sieger wurde das thüringische Jena. Schlusslicht ist der Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz.

"Zum ersten Mal wurden die äußeren Lebensumstände für Senioren in allen Regionen in Deutschland so umfänglich gemessen", erklärt Christian Böllhoff, Studienleiter der Prognos AG. 20 Kriterien, jeweils fünf in den vier Kategorien "Gesundheit und Pflege", "Sicherheit und Infrastruktur", "Wirtschaft und Demografie" sowie "Wohnen und Freizeit", wurden ein Jahr lang untersucht. Grundlage waren nur rein statistische Daten und keine Befragungen der Senioren selbst. Maximal 200 Punkte konnten dabei erreicht werden. Ostprignitz-Ruppin landete mit 83,7 Zählern deutlich hinter dem Sieger, der 141,5 Punkte verbuchen konnte, und blieb auch unter dem Landes- (106,4 Punkte) und dem Bundesschnitt (112,7 Punkte).

Besonders schlecht schnitt Ostprignitz-Ruppin bei der Erreichbarkeit von Ärzten, Krankenhäusern, Apotheken und Supermärkten ab. Punkten konnte der Landkreis hingegen bei den Erholungs- und Freizeitflächen und den Wohnkosten. So müssen Senioren hier nur 25 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für eine Wohnung aufbringen, während in München 65 Prozent fällig werden. Gründe, weshalb die Region auch für Senioren als neuer Wohnort attraktiv ist. So kann sich der Landkreis über eine Nettozuwanderung von 21 je 10 000 Senioren freuen. Diese Wahrnehmung bestätigt auch die Kreisseniorenbeauftragte Sigrid Schumacher. "Die Studie gibt ein falsches Bild. Natürlich gibt es im ländlichen Raum Defizite, aber die Senioren fühlen sich hier ganz wohl."