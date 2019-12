Matthias Haack

Wusterhausen (moz) Schulsportkoordinator Axel Simon kam aus dem Schwärmen kaum heraus. "Das war heute eine hochspannende Endphase in beiden Turnieren." Damit blickt er sowohl auf den Wettkampf der Mädchen als auch Jungen. Beide Turniere wurden am Mittwoch in der Dossehalle Wusterhausen ausgetragen.

Klar, dass die Kyritzer Volleyballerinnen ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht wurden. Nicht einmal kamen sie in die Verlegenheit, das Spiel oder auch nur einen Satz zu verlieren. Jene Mannschaft von Sportlehrer Sascha Boleslawsky setzt sich zum Großteil aus Spielerinnen zusammen, die für den VC Fortuna im Sportverein aktiv sind. Wöchentliches Training und Wettkampfpraxis waren am Mittwoch nicht zu übersehen. Hinter dem Sieger wurde es allerdings eng: Weil das Evangelische Gymnasium Neuruppin sein letztes Duell gegen Neustadt überraschend gewann, lagen die Kyritzer Verfolger punktgleich. Die Satzverhältnisse wurden herangezogen.

Dass drei Teams auf dem gleichen Level agieren, das prägte auch den Wettkampf der Jungen. Nur fiel in diesem Turnier die punktschlechteste Mannschaft heraus. In der Tabelle zwar abgeschlagen, aber mehrfach im Pech: Das Evangelische Gymnasium glich im Spiel gegen Neustadt nach dem Satzverlust aus und lag im Tiebreak mit 5:0 in Front. Doch eine Auszeit des Zurückliegenden bewirkte Wunder. Nur noch zwei Punkte gelangen Neuruppin, Neustadt dagegen 15.

Auszählen der Kleinen Punkte

Weil die Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt wie aus dem Nichts ganz stark gegen Kyritz aufspielte und den Tie-Break mit 15:10 zog, lagen drei Teams vor dem abschließenden Spiel in Gold-Reichweite. Kyritz hatte die +12 bei den Kleinen Punkten zu stehen, Wittstock eine -10. In zwei Sätzen 23 Pluspunkte zu erreichen, "ist ungewöhnlich, aber nicht unmöglich", rechnete Axel Simon vor. Wäre das der Polthierschule gegen Neuruppin gelungen, dann wäre die Kyritzer Dominanz gebrochen. Es reichte für die Wittstocker allerdings nur zu +6. Damit gewann Kyritz. Simon: "Silber für die Polthier-Schule, das ist aller Ehren wert. So weit vorn waren die Wittstocker lange nicht mehr."

Dass am Kreisfinale jeweils nur vier Schulen Teams stellten, ist enttäuschend, gestand der Schulsportkoordinator. Mag sein, so suchte er eine Erklärung, dass in den Schulen befürchtet wird, das Leistungsniveau der Gegner zu verfehlen. "Denn Volleyball ist eben eine technisch anspruchsvolle Sportart."

Beide Kyritzer Siegermannschaften stehen im Regionalfinale. Das wird am 8. Januar in Gransee ausgetragen. Gegner sind dann die Besten aus vier Kreisen.