Klaus D. Grote

Lehnitz (MOZ) Der Brandenburgische Literaturrat fordert den Erhalt der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte in Lehnitz. In einer am Mittwoch verbreiteten Erklärung appelliert die Vorstandsvorsitzende Carmen Winter an die Stadt Oranienburg, den Kreis Oberhavel und das Land Brandenburg, "ihrer Verantwortung für das kulturelle Erbe des Landes gemeinsam gerecht zu werden" und die Schließung der Gedenkstätte abzuwenden.

Das Haus sei eine Kultureinrichtung mit Ausstrahlung über Stadt und Land hinaus, so Carmen Winter. Wolf sei mit Werken wie "Cyankali" einer der wichtigsten Dramatiker des Weimarer Republik gewesen. Das 1933 erschienene und 1961 von der Defa verfilmte Schauspiel um einen jüdischen Arzt, "Professor Mamlock", war Pflichtlektüre in der DDR.

Wie berichtet, kann die Friedrich-Wolf-Gesellschaft das Haus nicht mehr aus eigener Kraft weiterführen. Die ausverkaufte Lesung mit Daniela Dahn am vergangenen Sonntag war die vorerst letzte Veranstaltung im früheren Wohnhaus des Schriftstellers und Arztes in der denkmalgeschützten Siedlung am Alten Kiefernweg.

Die Gesellschaft hat die Stadt Oranienburg um eine Übernahme gebeten. Doch die Stadt lehnt das aus Kostengründen bislang ab. Sie beteiligt sich lediglich mit einem Betriebskostenzuschuss an der Gedenkstätte. Eine Antwort des Finanzministeriums zu einer Förderung stehe noch aus, sagte Stadtsprecher Gilbert Collé. Doch das Finanzministerium teilt mit, dass für eine dauerhafte Förderung ausschließlich das Kulturministerium verantwortlich sei. Eine Förderung der Heizungsanlage in der Gedenkstätte durch Lottomittel werde noch geprüft, sagte Ministeriumssprecher Thomas Vieweg.

Das Kulturministerium hat bisher lediglich auf andere Gedenkstätten und Literaturhäuser im Land verwiesen, die sich überwiegend in der Trägerschaft von Landkreisen befinden.