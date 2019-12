Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Mit einem Bagger werden zurzeit die ausgebrannten Boote im Hafen von Birkenwerder zerkleinert, um sie ordnungsgemäß zu entsorgen. Das wird mehrere Wochen dauern. Erst dann kann der kontaminierte Boden ausgetauscht werden. In welchem Umfang das Erdreich abgetragen werden muss, hängt von der Analyse der Bodenproben ab, die aber noch nicht vorliegt. Die Gemeindevertretung hat am Mittwochabend auf einer außerordentlichen Sitzung zunächst 230 000 Euro bereitgestellt, um den Auftrag zur Sanierung auslösen zu können. Ob das Geld reicht, steht aber noch nicht fest. Am 15. November vernichtete ein Feuer im Winterlager des MC Birkenwerder 23 Boote. Sieben weitere wurden beschädigt. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Das Bootslager befindet sich im Trinkwasserschutzgebiet.