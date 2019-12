Brian Kehnscherper

Neumühle (MOZ) Liebhaber des Weihnachtsbasars im Kornspeicher Neumühle haben an diesem Wochenende ein letztes Mal die Gelegenheit, die Veranstaltung zu besuchen. Der Organisator Manfred Neumann hat den Beschluss gefasst, dass er den Markt nicht mehr fortsetzen möchte.

"Der Aufwand ist in den letzten Jahren immer mehr gewachsen", begründet Neumann seinen Schritt. Vor - und Nachbereitung des Marktes würden ihn 14 Tage lang voll einspannen, sodass er für die eigentliche Arbeit in seiner Tischlerei keine Zeit habe. Zudem glaubt er, dass in den vergangenen Jahren die Dichte an Veranstaltungen im Advent zu groß geworden ist. "Zum Teil gibt es an einem Wochenende vier bis fünf Parallelveranstaltungen. Das ist zu viel", sagt er.

Seit den 1990er-Jahren beteiligt sich Neumann an Veranstaltungen in der Weihnachtszeit. Als er noch im Museumshof ansässig war, war er beim Markt mit der Siechenhauskapelle und der Klosterkirche dabei. Nach dem Umzug in den Kornspeicher machte er dort weiter. "Ich glaube, wir sind der größte Indoor-Weihnachtsmarkt in der Region", so Neumann.

Bei der letzten Auflage wird es an diesem Sonnabend und Sonntag von 12 bis 18 Uhr auf allen Etagen des Kornspeichers viel zu sehen und zu erleben geben. Unter dem Dach des historischen Gebäudes lädt ein Weihnachtsbasar mit 20 Ständen zum Stöbern ein. Es gibt Papierwaren, Holzarbeiten, Gestricktes, handgefertigten Schmuck und mehr. Auf der Bühne findet ein durchgehendes Programm, unter anderem mit Kindertheater statt. Im ersten und zweiten Obergeschosss können zahlreiche Antiquitäten besichtigt und auch gekauft werden. Im Erdgeschoss gibt es in den Werkstätten Gedrechseltes und scharfe Messer. Kinder können sich in der Bastelecke kreativ austoben. Und die Künstlerin Franziska Zänker zeigt in ihrem Atelier plastische Arbeiten aus Holz, Papier und Draht.

Auf dem Hof können sich Hungrige mit Suppen, Gegrilltem, süßen Waffeln und Glühwein versorgen und am Lagerfeuer wärmen. Zudem beginnt mit dem Weihnachtsmarkt auch der Vorverkauf für das erste Halbjahr im Kulturkalender des Kornspeichers. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt kostet zwei Euro. Weitere Infos gibt es unter 03391 75150.