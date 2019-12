Berlin (NBR) Es hat genau 70 Stunden gebraucht, bis die rote Revolte abgesagt war. Als am Sonnabend, kurz nach 18 Uhr, feststand, dass Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die Stichwahl um den Parteivorsitz gewonnen haben, da schien eine Spaltung der Partei ebenso möglich wie ein schnelles Ende der großen Koalition.

Dann aber gerieten die beiden in den Parteiapparat. Sie wurden in die Geheimnisse des Willy-Brandt-Hauses eingeweiht, begannen Gespräche über die Zukunft der SPD und – zack! – schon am Dienstag, kurz nach 16 Uhr, vermeldete die "Süddeutsche": Das schnelle Groko-Ende ist abgesagt. Als wäre nie etwas passiert.

Das ist selbst für die SPD ein Rekord. In Windeseile ist es der Partei gelungen, ihre neuen Chefs zu mäßigen und einzuhegen. Zwar wird der Leitantrag des Parteivorstands erst im Laufe des Donnerstags fertig. Schon zuvor scheint aber sicher, dass das Papier in erster Linie Forderungen enthält, die notfalls auch in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden können. Auf einen Showdown will man es nicht ankommen lassen. Und das zeigt sich auch beim Personaltableau. Esken und Walter-Borjans werden durch ein Präsidium ergänzt, in dem pragmatische Sozialdemokraten wie Klara Geywitz und vermutlich auch Hubertus Heil ihre Plätze finden. Der "Seeheimer" Lars Klingbeil will Generalsekretär bleiben, und selbst den Parteilinken ist es gelungen, sich vor dem Parteitag darauf zu einigen, dass Ralf Stegner zugunsten von Kevin Kühnert auf den Posten des stellvertretenden Parteichefs verzichtet. Sollte das immer noch nicht reichen, um allen möglichen Proporze unterzukriegen, dann kann die Spitze um des lieben Friedens willen sogar noch erweitert werden.

Diese Friedensbemühungen sind für die neuen Chefs aber ein Risiko. Sie verkennen, dass in der SPD eben doch etwas geschehen ist und zwar etwas Bedeutendes. Esken und Walter-Borjans sind gegen alle Erwartungen und auch gegen den ausdrücklichen Wunsch vieler aus der Parteispitze gewählt worden. Einige wenige mögen vielleicht für sie gestimmt haben, weil sie deren "Fortschrittsprogramm" überzeugt hat. Die Masse hat sich aber für das Team entschieden, weil es ein Ende des "Weiter-so" und der Koalition angekündigt hat. Vielleicht haben Esken und Walter-Borjans nie wortwörtlich den sofortigen Bruch der Koalition gefordert – ein Satz wie "Die Groko hat keine Zukunft" weckt allerdings ziemlich klare Erwartungen.

Wenn diese Erwartungen jetzt enttäuscht werden, dann könnte es nicht nur für Esken und Walter-Borjans schwierig werden, bevor sie überhaupt so richtig angefangen haben. Auch die SPD steckt nicht gerade in einer Situation, in der sie noch weitere Enttäuschungen produzieren darf. Sollte die Parteispitze tatsächlich ignorieren, welch tiefen Bruch der Wahlausgang vom vergangenen Sonnabend aufgezeigt hat, dann steht den Sozialdemokraten ein unberechenbarer Parteitag bevor. Irgendein Ventil würden sich die Enttäuschten schon suchen – und die gerade abgesagte Revolte fände doch noch statt.

