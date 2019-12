Frankfurt (Oder) (MOZ) Es war bereits ein Vorfall wie aus einem Thriller, doch das Verhalten der Bundesregierung trägt dazu bei, dass er noch ein Stück mysteriöser wird.

Natürlich ist es wichtig, dass der Mord an einem Georgier in einem Park mitten in Berlin aufgeklärt wird, zumal wenn der Verdacht besteht, dass der Geheimdienst des Kremls seine Finger im Spiel hat. Denn so etwas darf sich Deutschland nicht bieten lassen. Möglicherweise war es sogar angemessen, zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft auszuweisen, weil diese – wie die Kanzlerin sagt – "keine aktive Hilfe bei der Aufklärung des Vorfalls gegeben hat".

Als mündiger Bürger in einem demokratischen Staat hat man jedoch das Recht, mehr über die Hintergründe zu erfahren, wegen derer es jetzt zu einer ungewöhnlichen diplomatischen Krise kommt. Dies gilt um so mehr in Zeiten, da im Internet rasch noch mehr Spekulationen und Vorwürfe hochkochen werden. Nachdem die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen hat, hätte man die Motive des Mordes zumindest andeuten können. Zumal die Ermittlungen nach dreieinhalb Monaten nicht mehr ganz am Anfang stehen dürften.