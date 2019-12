Gerrit Freitag

Eisenhüttenstadt (MOZ) Hobbyfotografen, die sich am diesjährigen Bilderwettbewerb "GuckMal – DenkMal – an Deine Stadt Eisenhüttenstadt … Gut siehst du aus!" der Stadt Eisenhüttenstadt beteiligten, haben in dieser Woche im Stadtteilbüro "offis" den Fotokalender für das neue Jahr vorgestellt. Bis Ende August hatten Foto-Amateure Gelegenheit, Bilder einzureichen, die aus ihrer Sicht, die Stahlstadt in einem interessanten Licht oder mit beeindruckender Perspektive optisch ansprechend beschreiben. Die zwölf überzeugendsten Motive plus Titelfoto zieren die Monate im Kalender für 2020. Mit einer Auflage von 1000 Stück ist der Fotokalender nur im Stadtteilbüro "offis" am Busbahnhof erhältlich und nur so lange der Vorrat reicht.