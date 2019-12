Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Was in der kalten Jahreszeit gut für die Stimme ist? Zum Beispiel Ingwertee in einer Mischung mit Pfefferminze und Melisse sowie gekrönt von Holundersaft. "Aus selbst gepflückten Blüten natürlich", fügt Claudia Börger hinzu und schmunzelt über ihr Geheimrezept.

Sie weiß es ganz genau. Nicht nur, wo sie die passenden Holunderblüten ernten muss. Sondern auch, wie einer geplagten Sänger-Stimme bei etwas über Null Grad und Nieselregen wieder zu einem "klaren Ton" verholfen werden kann. Kein Kaffee oder Likör – Laien-Sängerin Claudia Börger schwört auf ihre Teemischung.

Altthymener ganz begeistert

Claudia Börger sang 15 Jahre lang im Stadtchor Fürstenberg, geleitet von Klaus Domke, der mit den Wasserstädtern anspruchsvoll arbeitete. Und in der daraus hervorgegangenen Chorgemeinschaft lässt die Fürstenbergerin ebenfalls ihre Stimme erklingen. Etwa am vergangenen Adventssonntagabend in Altthymen. Der Auftakt der kleinen Adventstournee der Chorgemeinschaft sei "wunderschön" gewesen. Ortsvorsteher Manfred Saborowski sorgte für einen anheimelnden Rahmen. Der Herrnhuter Stern leuchtete vor der Kirche, Kekse und Glühwein wurden gereicht. Für die Kinder hatte Saborowski kleine Überraschungen vorbereitet. "Und wir haben uns als Chorgemeinschaft tatsächlich sehr gut aufgehoben gefühlt", merkt die Ruheständlerin an. Mehr noch: Man habe gespürt, mit der Idee, ein Weihnachtsprogramm zusammenzustellen – aus einem umfangreichen und vielfältigen Repertoire übrigens – liege man genau richtig. "Es gibt einen Bedarf danach", so Börger. Was übrigens dazu führt, dass Saborowski den Chor für die Folgejahre vorsorglich abonniert hat.

Die Älteren sind dankbar

Extra geprobt habe man selbstverständlich für die Adventsdarbietungen, auch wenn der Feinschliff, für den der im Februar verstorbene Klaus Domke vor Jahren schon sorgte, sich immer wieder positiv bemerkbar macht, merkt sie an. Von diesen respektablen Sangeskünsten überzeugen kann sich das Publikum am kommenden Sonnabend gleich zwei Mal. Um 13 Uhr gastiert die Chorgemeinschaft im Haveleck in Steinförde. Die Ruheständler aus Klein- und Großmenow sowie aus Steinförde kommen zum Gänsekeulen-Essen zusammen.

Rita Wilhelm eine Stütze

Und am Nachmittag wird die Chorgemeinschaft ein Heimspiel haben – auf dem Fürstenberger Weihnachtsmarkt. Wobei man das Interesse an der Chormusik auch dem Umstand verdanke, dass am zweiten Wasserfest-Tag im Juli, dieses Jahr war es ein Sonntag, viele Zuhörer im Stadtpark erfreut gewesen seien von den Darbietungen der Sängerinnen und Sänger. So dass es tatsächlich Nachfragen gab, freut sich Claudia Börger. Und den Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt haben sich auch die Rentner gewünscht, fügt sie hinzu.

Zwölf Frauen engagieren sich in der Chorgemeinschaft – eine ist übrigens in Dabelow beheimatet – sechs Männer außerdem. Wobei man bei der Probenarbeit vor allem Rita Wilhelm mit ihrem Akkordeon viel zu verdanken habe, weil sie für die richtige Stimmung sorgt, betont Börger.

Leuchtende Augen als Lohn

Auf zwei Gastspiele freut sich die Gemeinschaft besonders: Am Dienstag, 10. Dezember, sorgt der Chor um 14.45 Uhr in der Tagespflege von Senio-Vital für weihnachtliche Stimmung. Tags darauf um 15.15 Uhr bei den Bewohnern des Evangelischen Seniorenzentrums "Simeon". "Es tut einfach so gut, die leuchtenden Augen der Heimbewohner zu sehen, ihnen also eine echte Freude bereitet zu haben", betont Claudia Börger. Nach solchen Auftritten fühlten sich die Mitglieder der Gesangsgruppe "einfach mal so richtig erfüllt". Im Übrigen auch bei dem Gastspiel am Dienstag um 15.30 Uhr in der Bornmühle, wenn die Ruhestands-Lehrer feiern. Und in einer Woche, am 12. Dezember, wollen sich die Chormitglieder selber feiern. Anlässlich der eigenen Adventsveranstaltung sind die Partner der Chormitglieder mit von der Partie.

Tee wird dann sicher keine große Rolle spielen.