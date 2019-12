Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Nur noch schnell das Band durchschneiden: Die Freude über den neuen Schulhof mit Spiel- und Freizeitanlagen war am Donnerstag groß. Gut 580 000 Euro hat die Gemeinde Woltersdorf in den Platz an der Weinbergschule investiert, auf dem die dortigen und die Schüler der benachbarten FAW-Schule ihre Pausen verbringen.

Von Anfang an waren neben den Schulen Woltersdorfer Kinder und Jugendlichen in die Planungen einbezogen. "Sie wissen am besten, was sie sich wünschen", sagt Bauamtsleiterin Kerstin Marsand zur Begründung. Zum Übergabetermin gab es nicht nur die Möglichkeit, die neuen Anlagen gleich zu erkunden, sondern auch Gummibärchen von der Gemeindeverwaltung.