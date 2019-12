Anke Beißer

Kienbaum (MOZ) Bevor die Kinder in der Kienbaumer Kita "Eulenbaum" am Mittwoch ihren Weihnachtsbaum mit Strohsternen und Kugeln verzieren durften, mussten sie Muskelkraft beweisen.

Mit ihrer Erzieherin Birgit Petrick-Schulz und Julia Gidius-Budzynski vom Ortsbeirat, die die Tanne spendierte, hievten sie den Bau ins Haus. Damit kommt in der für Kinder spannenden Zeit immer mehr vorweihnachtliche Stimmung auf. Am Freitag wartet ein Nikolausfest auf sie, am Dienstag werden Plätzen gebacken und am 17. Dezember schaut der Weihnachtsmann vorbei.