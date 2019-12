Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Pflegekräfte werden ab kommendem Jahr in einem neuen gemeinsamen Beruf ausgebildet.

Damit setzt Brandenburg eine Bundesvorgabe um, die sich an die europäischen Standards anpasst, erklärte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch in Potsdam. Die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann ersetzt die bisherigen Berufsbilder der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpfleger. Die neue Ausbildung enthält Praktika in Krankenhäusern, stationären Pflegeeinrichtungen und in ambulanten Pflegediensten.

Andreas Kaczynski, Sprecher der Liga der Freien Wohlfahrtspflege, hofft, dass mit der neuen Ausbildung der Wechsel zwischen den Berufen erleichtert wird und die Fachkräfte damit auch länger in diesen Bereichen arbeiten. Bislang, so Nonnemacher, betrug die durchschnittliche Verweildauer in den Pflegeberufen acht Jahre.

Kaczynski betonte auf einer Pressekonferenz, dass neben einer besseren Bezahlung auch das Ansehen der Berufe in der Gesellschaft erheblich gestärkt werden müsse, um den nötigen Nachwuchs gewinnen zu können. Auch die Arbeitsbedingungen müssten sich verbessern. Nach wie vor stimme der Personalschlüssel in vielen Bereichen nicht, was den Beruf erheblich erschwere.

Mit dem neuen Ausbildungsberuf soll auch die Abbrecherquote verringert werden. Etwa ein Viertel der Auszubildenden gibt während der Ausbildung auf. Künftig sollen Sozialarbeiter die Schulabgänger bei den ersten Schritten in den Beruf begleiten und ihnen auch über die ersten psychischen Hürden im Umgang mit kranken oder sterbenden Menschen hinweg helfen.

Kaczynski räumte ein, dass die Betreiber von Pflegeeinrichtungen von der gemeinsamen Ausbildung nicht begeistert waren. Viele von ihnen fürchten, dass der Nachwuchs lieber in Krankenhäusern anfängt als in der Altenpflege, schon rein des Verdienstes wegen. Der Druck auf die Pflegeheime besser zu zahlen werde weiter stiegen, so Kaczynski. Finanziert wird die Ausbildung durch einen neuen Fonds, der mit 50 Millionen Euro pro Jahr ausgestattet wird. Die Gesetzgebung des Bundes sieht vor, dass 57 Prozent von den Krankenhäusern finanziert werden, 30 Prozent von den Pflegeeinrichtungen, neun Prozent vom Land und rund vier Prozent von der Pflegeversicherung.

Nonnemacher betonte, dass die Deckelung der Kosten für Pflegeheimbewohner nach wie vor zu den drängendsten Problemen gehört. Im kommenden Jahr will die Konferenz der Sozialminister über die Neuausrichtung der Pflegeversicherung diskutieren. Vor allem in Ostdeutschland, wo viele nach der Wende den beruflichen Anschluss verpassten, sei das Problem der Pflegeheimkosten drängend, so Nonnemacher.

Im Auftrag des brandenburgischen Sozialministeriums und der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände wurde das "Ausbildungsportal Pflege" ins Leben gerufen. Dort können sich alle Ausbilder im Pflegebereich vorstellen und untereinander vernetzen.

Portal: pflegeportal-brandenburg.de