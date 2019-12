Mathias Puddig

Berlin (NBR) Nicht nurdie SPD sammelt sich nach dem Mitgliedervotum, auch Klara Geywitz, die erfolglos mit Olaf Scholz angetreten war, will künftig eine Rolle spielen.

Frau Geywitz, war das ein Betriebsunfall, dass Sie und Scholz die Wahl verloren haben?

Nein, das war eine demokratische Wahl. Allen war klar, dass das knapp ausgehen wird. Ich hatte natürlich gehofft, dass wir gewinnen. Aber wir haben ja sofort klargemacht, dass wir jetzt das tun, was wir vorher gesagt haben: Wir unterstützen das Gewinnerteam.

Was sagt der Ausgang über die SPD?

Es gab einen großen Wunsch der Mitglieder, sich deutlich als SPD eigenständig zu positionieren und klarzumachen, dass wir zwar in der Groko sind, aber auch eine eigenständige Partei. Ich glaube, die vielen Wahlenthaltungen deuten auf eine gewisse Ratlosigkeit hin. Es gibt jetzt aber eine Erneuerung, auch personell. Wir haben zwei neue Parteivorsitzende, die nicht Teil der Bundesregierung sind. Sie können einen ganz anderen Blick auf die Regierungsarbeit werfen. Wir müssen jetzt klarmachen, dass es Kontinuität und Erneuerung gibt. Das wird die große Herausforderung auf dem Parteitag sein.

Sie wollen stellvertretende Parteichefin werden. Warum eigentlich?

Ganz ehrlich, am Samstagabend hatte ich den festen Vorsatz, dieses Jahr für nichts mehr zu kandidieren. Dann meldeten sich aber die ostdeutschen Landesverbände bei mir und sagten, sie wollen, dass jemand aus dem Osten in der Parteiführung vertreten ist. Das hat mich sehr beeindruckt. Das Zweite ist: Olaf Scholz und ich haben fast 100 000 Stimmen bekommen. Diese Wählerinnen und Wähler wollen natürlich, dass unser Politikansatz in der Parteispitze weitergeführt wird. Meine Kandidatur kann eine gute Brücke sein, damit sich die Partei unterhakt und gemeinsam weitermacht.

Sie verstehen sich also als Korrektiv der linken Parteichefs?

Die SPD ist eine linke Volkspartei. Das geht von sehr weit links bis zur Mitte und das muss auch in der Parteiführung abgebildet werden. Ich freue mich, dass Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans meine Kandidatur unterstützen.

Von Ihnen stammt der Anspruch, vor Wahlen niemals etwas zu versprechen, das man nicht halten kann oder das nicht realistisch ist. Haben Esken und Walter-Borjans nicht genau das gemacht, wenn das Groko­-Aus im Leitantrag nicht auftaucht? Ist das Wahlbetrug?

Ich habe das als meinen persönlichen Anspruch formuliert. Denn ich bin eher realistisch. Es gibt aber auch den Ansatz, große Ziele ins Fenster zu stellen, auch wenn klar ist, dass das vielleicht nicht sofort umzusetzen ist.

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat damit gedroht, die Grundrente zu verzögern, bis sich die SPD zur Groko bekennt. Geht das nicht zu weit?

Die Vorsitzende der CDU fällt ja regelmäßig durch interessante Wortbeiträge auf. Sie hat in den letzten Wochen viele Vorschläge gemacht, etwa den Nationalen Sicherheitsrat, eine Schutzzone für Syrien und jetzt den Vorstoß, die Grundrente bis Februar auszusetzen. Das erscheint mir nicht mit der langen Linie gezeichnet, die man in der Politik haben sollte. Aber ein Punkt ist richtig: Wenn es keine Koalition mehr gibt, wird es auch keine Grundrente mehr geben.