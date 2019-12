Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Im Durchschnitt geht der Ostprignitz-Ruppiner genau 3 291 Meter bis zum nächsten Supermarkt, 455 Meter braucht er bis zur Bushaltestelle, 2 908 Meter bis zum Hausarzt und sogar 3 648 Meter bis zur Apotheke. 18 Minuten dauert es bis zum Krankenhaus. Diese Wege gelten nicht allein für Senioren, sondern für alle, die im Landkreis wohnen, wenn den Daten der ZDF-Deutschland-Studie für Senioren Glauben geschenkt werden darf. Denn einige statistische Daten stammen noch aus dem Jahr 2015.

401 untersuchte Regionen

Mit der Entfernung zum Supermarkt landet der Landkreis sogar auf dem vorletzten Platz der vom Prognos-Institut untersuchten 401 Landkreise und kreisfreien Städte. Trotzdem würde die Kreisseniorenbeauftragte Sigrid Schumacher nie in eine Stadt ziehen wollen. Die 62-Jährige will lieber die Rahmenbedingungen vor Ort schaffen oder verbessern, damit die Menschen auch auf dem Land gut versorgt alt werden können. Die Themen Pflege und medizinische Versorgung diskutiere sie daher bei jedem Treffen, berichtet sie. So wünscht sie sich, dass die kassenärztliche Vereinigung bei der Betrachtung der Ärztedichte nicht nur die Einwohnerzahl, sondern auch die Altersstruktur der Region betrachtet. "Für den Kreis haben wir bereits einen Altenpflegeplan erstellt", so Schumacher. Auch ein Pflegestammtisch werde diskutiert. "Es fehlen auf den Dörfern die Familienstrukturen von früher. Die Kinder wohnen oft weit weg." Sie weiß, dass die Senioren gerne lange selbstständig leben wollen und keine großen Seniorenheime mögen. Eine Kombination aus kleinen Wohnungen und Gemeinschaftsbereichen wie in Sieversdorf oder Dreetz seien daher ideal.

Defizite und Vorteile

Der ländliche Raum habe zwar Defizite, aber auch zahlreiche Vorteile, so Schumacher. "Hier ist Anonymität Fehlanzeige, hier passt einer auf den anderen auf." Wichtig sei auf den Dörfern das Miteinander, ist sie überzeugt. "Das ist ein größerer Vorteil, als wenn die Apotheke direkt vor der Haustür ist. Und das hat nichts mit Geld zu tun." Sigrid Schumacher sieht die Studie skeptisch, zumal sie nur auf statistischen Daten beruht. "Wären die Senioren gefragt worden, wäre etwas anderes herausgekommen."

So aber landet der Landkreis im Landesvergleich im Bereich Sicherheit und Infrastruktur auf dem letzten Platz (bundesweit Platz 397). Bei den Themen Gesundheit und Pflege ist landes- und bundesweit nur noch die Uckermark schlechter aufgestellt. Im Bereich Wirtschaft und Demographie reicht es für Platz 270 (16 auf Landesebene). Aber die Region ist für andere Senioren als Zuwanderungsort attraktiv. Besonders beliebt bei umzugswilligen älteren Bürgern ist jedoch Potsdam, das bundesweit den sechsten Platz im Gesamtranking erreicht. Doch auch OPR hat einiges zu bieten: Im Bereich Wohnen und Freizeit belegt der Landkreis Rang 96 in ganz Deutschland und wird Vizesieger in Brandenburg. "Unsere Senioren fühlen sich hier ganz wohl", betont Schumacher. Das passe auch zu der Befragung des Landrates, der eine Einschätzung zur Seniorenpolitik für die Studie abgeben durfte, die jedoch nicht in die Wertung mit einfloss.