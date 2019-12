Steffi Bey

Berlin (freie Autorin) Leere Stühle, geschlossener Vorhang, verlassene Bühne: Der Theatersaal in dem imposanten Bau zwischen Ehrenfels- und Stolzenfelsstraße ist seit mehr als zehn Jahren ungenutzt. Aber das soll sich ändern.

Die Stiftung Stadtkultur – 2018 von der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Howoge gegründet – will das einstige "Haus der Offiziere", das von vielen Karlshorstern auch "Russenoper" genannt wird, wiederbeleben.

Gemeinsam mit Vertretern aus der Senatskulturverwaltung, dem Bezirksamt Lichtenberg und von der Howoge sowie der Oberen und Unteren Denkmalschutzbehörde, Architekten, Anwohnern, Vereinen und Interessierten aus der freien Kultur- und Theaterszene werden derzeit Ideen gesammelt, die in einem Konzept münden.

"Wir hatten vier Werkstattgespräche, auf denen etliche Vorschläge zur Zukunft des Gebäudes diskutiert wurden", berichtet Michael Wagner, Vorstand der Stiftung. Mit der Tendenz: Ein Volltheater wird es nicht mehr werden, sondern ein öffentlich genutztes Haus mit vielfältigen Angeboten für Karlshorst und Gesamt-Berlin. Denkbar seien unter anderem Veranstaltungen verschiedener Musikrichtungen, aber ebenso kleinere Theateraufführungen und Lesungen. Auch könnte das gegenüber befindliche Kulturhaus den Saal hin und wieder nutzen. Denn Platz ist mit den 600 Sitzen reichlich vorhanden. "Wir sind aber noch am Anfang unserer Überlegungen und denken in alle Richtungen", macht Michael Wagner deutlich. Maßgeblich für die künftige Nutzung sei auf jeden Fall, dass sich das Konzept wirtschaftlich tragen müsse.

Möglich wäre es beispielsweise, den großen Saal multifunktional auszustatten: Ebenen einzuziehen und dadurch kleinere Räume zu erhalten. "Wie gesagt, das ist alles noch nicht entschieden", betont der Stiftungsvorstand. Ebenso, ob vielleicht Stühle rauskommen oder eventuell der Fußboden begradigt wird.

Wagner geht davon aus, dass das endgültige Konzept im Frühjahr 2020 steht. "Wir haben den Ehrgeiz, dann bereits ab Herbst nächsten Jahres im Bühnenturm und in Teilen des Foyers Veranstaltungen anzubieten", kündigt er an. Das könnten Ausstellungen oder Musik sein. Damit will die Stiftung schon in der Planungsphase testen, was an diesem Standort gut läuft. Bis dahin müssten dafür natürlich "die brandschutztechnischen und elektrischen Voraussetzungen geschaffen werden". Optimistisch blickt Wagner voraus und erklärt: "2021 könnte Baustart zur Umsetzung des neuen Konzeptes sein." Wünschenswert sei es, dann 2024 den historischen Bau völlig neu zu bespielen.

Die Finanzierung werde aus drei Säulen gestemmt: durch die Howoge, die Stiftung und Drittmittel wie Lotto- und EU-Fördergelder. Obwohl der große Saal seit vielen Jahren im Dornröschenschlaf liegt, sind Teile des Gebäudes genutzt. So rüstete die Howoge zwischen 2008 und 2009 einstige Nebenräume wie Garderobe und Requisite für die Musikschule und ein Restaurant um. Auch beim diesjährigen "Tag des offenen Denkmals" öffneten sich die Türen, und die Werkstattgespräche finden im alten Bühnenturm statt. Beim Weihnachtsmarkt wird der vor dem Haus befindliche Johannes-Fest-Platz ebenfalls mit einbezogen.

Wagner, früher Prokurist der Howoge und Leiter vom Bestandsmanagement, erklärt, dass die Revitalisierung des Theaters das Leuchtturmprojekt der Stiftung Stadtkultur sei. Es wurde 1948/49 auf Befehl des Chefs der russischen Militäradministration als Reparationsleistung Deutschlands an die Sowjetunion erbaut. Und diente lange als Kulturstätte für Angehörige der Sowjetarmee, die in Karlshorst stationiert waren. Nach dem Abzug der russischen Truppen ging der Theaterkomplex an die Howoge, die das Objekt zunächst an kulturelle Betreiber vermietete. Im April 2007 endete allerdings der Theaterbetrieb.

Mit der Gründung der Stiftung will die Wohnungsbaugesellschaft Immobilien, in denen soziale und kulturelle Projekte stattfinden, für die Zukunft sichern. Neben dem Theater Karlshorst wurden unter anderem in Lichtenberg die Hagenstraße 57 mit dem Wohnprojekt "Undine" und die Treskowallee 109/111 sowie die Pfarrstraße 119, wo der Verein "Karuna" suchtgefährdeten und suchtkranken Kindern und Jugendlichen hilft, der Stiftung übertragen.