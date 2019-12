Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Die Asphaltmaschine läuft seit Dienstag. Allmählich kann man das neue Aussehen der Friedrich-Engels-Straße im Stadtteil Am Waldrand erkennen. Im September haben die Bauarbeiten begonnen. Die vierspurige, überdimensionierte Straße war in schlechtem Zustand und wird komplett umgestaltet: Bauleute sanieren die Fahrbahn in Richtung Stadt und machen eine zweispurige Straße daraus. Die Fahrbahn in Richtung Waldrand ist derzeit nur für Baufahrzeuge und die Stadtlinie offen. Sie wird später zurückgebaut und begrünt.

Die einst vierspurige Engelsstraße, die den Stadtteil geprägt hat, ist dann Vergangenheit. Die Bauleute liegen im Plan und wollen die meisten Arbeiten in Abhängigkeit vom Wetter bis Ende Dezember schaffen. "Am Freitag soll der Asphalt fertig sein. Danach müssen noch Fahrbahnmarkierungen und Ränder gemacht werden. Das darf laut Arbeitsschutz nicht bei rollendem Verkehr geschehen", sagt Bauleiter Lutz Chomek aus der Schwedter Stadtverwaltung. Noch 2019 soll die Busspur freigegeben werden.

Viel Geld für Abrissarbeiten

Die umgestaltete Engelsstraße ist nicht das einzige Bauvorhaben, das den Stadtteil Am Waldrand markant verändert. Am Dienstag ist dort der Grundstein für die lang ersehnte Aula der Grundschule Am Waldrand gelegt worden (wir berichten noch). Außerdem haben Bauleute im Oktober mit dem Abriss der Kaufhalle Freundschaft begonnen. Sie galt in den 1980er-Jahren als die größte Kaufhalle von Schwedt. Seit zehn Jahren steht sie aber leer, weil der Eigentümer wegen des Einwohnerschwundes und des Neubaus anderer Lebensmittelmärkte keinen Bedarf mehr sah. "Die Stadt Schwedt hat über einen langen Zeitraum Verhandlungen zum Erwerb des Grundstücks geführt", erläutert Bürgermeister Jürgen Polzehl. "2017 haben wir das Grundstück und die leere Kaufhalle erworben mit dem Ziel sie abzureißen. Die Stadtverordneten haben dafür grünes Licht gegeben."

Die Stadt investiert weiter viel Geld in diese Fläche. 455 000 Euro kosten die Bauarbeiten einschließlich Einebnung und Rasenansaat im Frühjahr 2020. Eine Nachnutzung werde es aus heutiger Sicht nicht geben, so der Bürgermeister. Er ist froh, dass der Rückbau der Kaufhalle mit 409 000 Euro gefördert wird.

In diesen Tagen ist sie eine Ruine. Die Entkernung hat begonnen. Bis Weihnachten wird nur noch die Gerüstkonstruktion der Halle stehen. Sie wird ab 6. Januar abgerissen. Danach werden auch alle Teilunterkellerungen, Rampen, Treppen, Mauern, Zufahrten und Stellflächen sowie alle im Erdreich befindlichen Medien zurückgebaut. Verkehrseinschränkung soll es laut Stadtverwaltung wegen dieser Abrissarbeiten nicht geben. Für die leerstehenden Uckermark-Passagen hat die Stadt noch keine Einigung mit dem Eigentümer erzielt. Jürgen Polzehl sagt: "Wir bleiben dran an der Entwicklung dieses Stadtteils und wollen den Einwohnern deutlich machen, dass wir uns um die ganze Stadt kümmern und nicht nur um die Uferzone."

Fläche für neue Eigenheime

Ganz in diese Richtung geht laut Polzehl auch das weitere Erschließen der Eigenheimsiedlung Zichower Weg. "Die Nachfrage nach Eigenheimgrundstücken ist sehr groß", sagt er. "Wir sind intensiv bemüht, neue Wohnbauflächen zu schaffen." Westlich des Gebietes Zichower Weg, auf der ehemaligen BMX-Strecke, werden gerade die Grundstücke für den Bau von zwölf Eigenheimen erschlossen. Die Stadt investiert dort 442 000 Euro.