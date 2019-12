Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Mit einer Pendler-Aktionswoche will die Volksinitiative "Verkehrswende für Brandenburg - jetzt!" in der kommenden Woche in Brandenburg um Unterstützung werben. Am Freitag, den 13. Dezember, ist die Initiative von 15 bis 18 Uhr am Bahnhof Erkner zu Gast.

Um die Aufmerksamkeit der Passanten zu gewinnen und viele Unterschriften zu sammeln, wollen die Vertreter der Aktion eine Installation aus Ölsardinenbüchsen mitbringen.