Vorplanung: Diese Variante gehört zu den Favoriten, rechts schließt sich das Neubaugebiet an. © Foto: Drus + Wolff Ingenieurbüro GmbH

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Einige Bäume, dazwischen wild parkende Autos und viel zerfurchte Erde – der Altstädter Platz in Fürstenwalde ist nicht gerade ein Schmuckstück. Das soll sich ändern.

Das Ingenieurbüro Drus und Wolff hat im Auftrag der Stadtverwaltung Varianten entwickelt, die zeigen, wie sich das Areal verändern könnte. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass der Verkehr entweder über eine Einbahnstraße um den Platz herum oder mittels zweispuriger Straße hindurchgeführt wird.

Einbahn-Ring-Straße abgelehnt

Die Anlieger bevorzugen eine Variante, bei der eine zweispurige Straße mit leichtem Schwung über die Mitte des Platzes läuft. Sie erschließt auch das neue Wohngebiet, das nebenan emporwächst. Eine mittige Straße sorge dafür, dass der Verkehr weniger dicht an den Häusern entlang rollt und die großen Linden erhalten bleiben, nennt Christfried Tschepe, im Rathaus für Stadtentwicklung zuständig, Argumente der Anlieger.

Am Montagabend sind ihnen insgesamt fünf Varianten vorgestellt worden. Und während es in der Vergangenheit stets heftigen Gegenwind gab, wenn es darum ging, den Platz zu gestalten oder den Bebauungsplan für das Nachbargrundstück auf den Weg zu bringen, blieben Proteste diesmal aus.

Höchstwahrscheinlich liegt das an der Verteilung der Baukosten. Diese bewegen sich laut Schätzung für die einzelnen Varianten zwischen 209 000 und 216 000 Euro. Im noch zu beschließenden städtischen Haushalt 2020 sind 350 000 Euro für die weitere Planung und die Ausführung enthalten. Die Anwohner aber müssen "wenig bis gar nichts zahlen", sagte Tschepe.

Das hat mehrere Gründe: Zum einen hat der Investor BST Spree & See GmbH, der derzeit auf dem Nachbargrundstück fünf Mehrfamilienhäuser mit 34 Wohnungen errichtet, bereits 130 000 Euro "vorzeitige Ablöse" gezahlt. Das heißt, er hat seinen Anteil der Anliegerbeiträge entrichtet – und das zu einem Zeitpunkt, als die Gesetzeslage noch eine andere war. Während heute im Land Brandenburg keine Ausbaubeiträge mehr für bestehende Straßen, Wege, Regenentwässerung und Beleuchtung gezahlt werden müssen, hat der Investor diese noch entrichtet. Zudem hat die Stadt Fürstenwalde in der Zwischenzeit beschlossen, dass Anlieger für den erstmaligen Ausbau ihrer Sandstraßen nur noch 50 statt bislang 70 Prozent der umlagefähigen Kosten tragen müssen. Beides kommt zum Tragen.

Die insgesamt fünf Varianten, die im Rahmen der sogenannten Vorplanung entstanden, wurden den Anwohnern am Montagabend vorgestellt. Die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses konnten sich am Dienstagabend damit auseinandersetzen. Er würde dem Wunsch der Anlieger folgen, schließlich müssten sie dort leben, sagte Peter-Martin Mattigk (Linke). Der Charakter des Platzes gehe verloren, merkte Thomas Fischer (BFZ) kritisch an. Er erkundigte sich, ob es historische Bezüge gibt.

Über 1000 Pesttote liegen dort

Die gibt es in der Tat: "Das wir den Platz heute noch haben, liegt daran, dass dort früher der Pestkirchhof war", sagt Museumsleiter Guido Strohfeldt. Vom 16. bis Anfang des 18. Jahrhunderts seien dort mehr als 1000 Menschen begraben worden. "Fürstenwalde hatte im Mittelalter rund 2000 Einwohner und es gab damals Pestwellen, bei denen die Hälfte der Einwohner starb", verdeutlicht Strohfeldt. Bis 1880 hieß das Areal darum auch noch Pestkirchhof. Im 19. Jahrhundert sei es aufgeschüttet worden, um es vor Hochwassern zu schützen.

Weil des dort den Friedhof gab, werden Archäologen die Bauarbeiten begleitet, kündigte Tschepe an. Die Ausschussmitglieder folgten den Wünschen der Anlieger mehrheitlich – aus zwei Varianten mit zweispuriger Straße eine machen zu lassen.