Maria Neuendorff

Berlin (NBR) Der Eiserne Vorhang in Berlin ist geschlossen. Immer, wenn eine Show im Friedrichstadt-Palast vorbei ist, wird der 40 Tonnen schwere mobile Schutzschild aus feuerfestem Stahl einfach vorsorglich heruntergefahren.

"Im Brandfall wird so die Bühne vom Zuschauerraum getrennt", erklärt Franz-Josef Münzebrock. Seit 14 Jahren ist er technischer Direktor an der größten Bühne der Welt. Der 1984 eröffnete ehemaligen DDR-Vorzeigetheater hat 2800 Quadratmeter Fläche zu bespielen. Das enorme Spektakel aus technischen Effekten und waghalsigen Artistennummern in den Grand Shows braucht vor allem auch enorme Sicherheitsvorkehrungen.

Da ist alleine schon dieser sechs Meter tiefe Schacht des Hubpodiums, mit dem nicht nur große Showobjekte wie Wasserbecken, sondern auch Darsteller auf die Bühne gezaubert werden. An diesem Vormittag während der Aufbauten für die abendliche "Vivid"-Show ist er mit Absperrband gesichert. Während der Vorstellungen warnen kleine Leuchtpunkte im Boden die Tänzer vor dem dunklen Abgrund. Der offene Riesenfahrstuhl selbst hat einen Berührungsschutz eingebaut. "Der stoppt sofort, wenn ein Fuß die Scherkanten berührt, andernfalls wäre der auch ab."

Gefahren sind überall zu entschärfen in diesem technischen Wunderzirkus mit der 18 Meter großen Drehscheibe, die auf einem Ölfilm schwebt. Nichts dürfen Münzebrock und seine Kollegen dem Zufall überlassen. "Selbst die Scheinwerfer sind dreifach gesichert", sagt der 60-Jährige und zeigt auf einen Leuchter mit zwei Klemmen und ein Sicherungsseil.

Die 17 Meter lange selbstfahrende Showtreppe wird von einem seiner Mitarbeiter während der Show per Fernbedienung wie ein Spielzeugauto auf die Bühne dirigiert. Auch jede technische Bewegung muss ähnlich wie die Choreografie immer wieder penibel einstudiert werden. Während der Vorstellung bewachen sogenannte Fahrbeobachter jede Bewegung. Sie sind über Funk vernetzt und können bei gefährlichen Fehlern die Show per Funk sofort stoppen.

Im Leitstand, einem kleinen, mit Monitoren bestückten Raum im Büro- und Umkleidetrakt, fließen alle Informationen zusammen. Von dort aus werden auch die Temperatur und der CO2-Wert überwacht und über Ventilatoren geregelt, wenn es im Saal stickig zu werden droht. Während einer Show kontrollieren allein 65 Techniker hinter den Kulissen die Abläufe. Unsichtbar für die Zuschauer helfen sie unter dem 30 Meter hohen Dach Tänzerinnen auf "fliegende" Surfboards und geben erst Grünes Licht für die Abfahrt, wenn jede von ihnen richtig gesichert ist. Ein ausgeklüngeltes System aus der Bergrettung sorgt dafür, dass auch Mitarbeiter, die irgendwo hoch oben einen Herzinfarkt erleiden, in kurzer Zeit mit Seilen hinunter zu den Ersthelfern transportiert werden könnten.

Zu diesen gehört manchmal auch ein Rettungstaucher, der sich hinter den aufwändigen Kulissen versteckt. Eine der Nixen, die in einer der großen, mit Wasser gefüllten Lava-Lampen schwamm, musste er tatsächlich retten. Die Artistin habe sich tags zuvor privat am Kopf verletzt und war mit einer Gehirnerschütterung zur Arbeit gekommen. Bei ihrer Darbietung habe sie dann ihre Kräfte überschätzt. Der Taucher holte sie rechtzeitig aus dem Becken. Die Zuschauer bekamen von der Rettungsaktion so gut wie nichts mit. Der Vorhang für die Szene war schon gefallen.

"Natürlich passiert es schon mal, dass ein Tänzer ausrutscht und sich den Knöchel verstaucht oder jemand im Dunkeln irgendwo gegen läuft", sagt der Technikchef. Aber zum Glück habe sich während seiner Zeit noch nie jemand ernsthaft verletzt. Einmal war er Zeuge, wie sich ein Artist mit Stelzen auf dem Schleuderbrett beim Salto falsch drehte. "Aus drei Metern knallte er mit dem Rücken auf den Boden. Der hat sich den Staub von den Klamotten geklopft und ist wieder hoch", erinnert sich Münzebrock. Die Artisten seien aber so durchtrainiert, dass ihre Körper viel aushalten. "Dazu haben sie gelernt, wie man sich beim Fall bestmöglich abrollt, um die Wucht des Aufpralls zu verringern", erklärt Münzebrock.

Der gebürtige Hamburger hat diese Technik einst selbst bei den Fallschirmjägern bei der Bundeswehr gelernt. Nach der Lehre zum Elektrotechniker machte er seinen Bühnenmeister am Ohnsorg-Theater und arbeitete an vielen großen Bühnen. Jahrelang war er mit Musikbands wie den Skorpions, Peter Maffay oder dem Cat-Musical auf Tournee, entwickelte und überwachte Feuerwerke und sonstige Spektakel. "Es ist ein Riesenspaß, Dinge zu tun, von denen andere sagen, sie gehen gar nicht", beschreibt der Friedrichshagener sein Motto.

Brandtest mit dem Feuerzeug

In seinem Büro hängen schon Pläne für die nächste Show, die im Oktober 2020 Premiere hat. Immer wieder muss mit Regisseuren und Bühnenbildnern der Spagat zwischen spektakulär und sicher ausgetüftelt werden. "Viele hätten am liebsten Showtreppen ohne Geländer", erklärt seine Mitarbeiterin Lina Barden. "Man versucht dann, mit unsichtbaren Drahtseilen zu arbeiten oder die Geländer in das Design zu integrieren." Manche der aufwändigen Kostüme müssten mit Feuerschutzmittel imprägniert werden. "Das kann zwar etwas klebrig werden, aber es brennt nicht", so Baden. Jedes Requisit, selbst die großen Eiszapfen, sind aus schwer entflammbarem bis feuerfestem Kunststoff. "Es kann schon passieren, dass dann jemand bei der Abnahme einfach mal zum Test das Feuerzeug ranhält."

Alles ist zertifiziert, alles wird von den Behörden kontrolliert. Münzebrock klappt einen dicken Ordner für die aktuelle Show mit Protokollen von Bauordnung, Gesundheitsamt und Feuerwehr auf. Wenn die Nebelmaschine zum Einsatz kommt, müssen die Rauchmelder auch mal abgestellt werden. So sitzen im Publikum auch immer Feuerwehrmänner. Ein Computer zeigt zudem an, welches Gerät Alarm ausgelöst hat und spuckt auf Knopfdruck gleich eine Wegbeschreibung für das sechsstöckige Theater-Labyrinth aus.

Und auch nur die Feuerwehr entscheidet, ob die Knöpfe im großen Sicherungskasten gedrückt werden. "Innerhalb von wenigen Minuten würden 50.000 Liter Wasser auf Bühne und Saal donnern", erklärt Münzebrock, der den Kasten selbst nicht anrührt. "Meine Haftpflichtversicherung reicht nur bis eine Million Euro", sagt der Technikchef. Der Schaden bei einem Fehlalarm wäre teurer.