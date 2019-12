Louisa Theresa Braun

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Wochenende wird die St. Marien-Kirche wieder mit Leben füllen: Der traditionelle Adventsmarkt, auf dem 67 Kunsthandwerker, Händlerinnen und Gastronomen aus der deutschen und polnischen Umgebung ihre meist individuell gefertigte Ware feil bieten. Zum 21. Mal findet er an diesem und am dritten Adventswochenende statt.

Wer auf der Suche nach besonderen, selbstgemachten Weihnachtsgeschenken ist, wird auf dem St. Marien-Markt sicher fündig. Vor allem an Keramik gibt es eine große Auswahl: Von Kerstin Firchau aus Altberesinchen und Marlies Rademacher aus Guben über Meister Altoro mit Original Bunzlauer Keramik bis hin zu Schülerinnen und Schülern des Konrad-Wachsmann-Oberstufenzentrums – die ganze Bandbreite an Figuren, Kunstkeramik uns sonstigen tönernen Erzeugnissen ist im Angebot.

Joanna Bajek aus Polen bietet mit ihrem Label "mufi podufi" handgemachtes Spielzeug und Selbstgenähtes an, Tischler Olaf Götze aus Frankfurt pfiffige Holzskulpturen und Korbflechter Werner Lange aus Fünfeichen verkauft seine Waren und bastelt mit Kindern auf dem Markt. Auch Kleidung, Mützen, Felle, Woll- und Filzprodukte gibt es von verschiedenen Anbietern.

Wer nach besonderen Lebensmitteln Ausschau hält, wird ebenfalls fündig: Die Imkerei Dutkowiak ist mit ihrem Honigstand dabei; "Rüdis Speisekammer" mit Senf, Saucen, Kräutern und Likören; Jens Buda mit Käse- und Wurstspezialitäten, Gewürzen und Lebkuchen. Wer es lieber beschwipst mag, sollte den Glühweinstand von Rotary und Rotaract ansteuern, den Apfelpunsch von Raik Neumann oder das Pillgramer Weingut Patke, das Wein verkauft und verkosten lässt.

Genau wie 80 Prozent der Händlerinnen und Händler jedes Jahr wiederkommen, gibt es auch eine Stammkundschaft. "Die meisten kommen nicht nur, weil es schön aussieht, sondern auch, weil sie die Atmosphäre genießen und Produkte kaufen wollen, die man sonst nirgends sieht", sagt Michael Thieme, Mitorganisator des Marktes.

Der Adventsmarkt St. Marien ist am 7., 8., 14. und 15. Dezember jeweils von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Eintritt: 3 Euro, 1 Euro für Kinder bis 14 Jahren, frei für Kinder unter 1 Meter.