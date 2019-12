Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Um 22.50 Uhr drang die Nachricht am Mittwoch nach draußen. Mit 19 Nein-Stimmen haben die Falkenseer Stadtverordneten den Beschluss zum Bau eines Hallenbades mehrheitlich abgelehnt. Vorausgegangen war eine sehr lange Debatte. Schon im Vorfeld hatte der Bürgermeister in einem Brief an alle Stadtverordneten nochmals seine Argumente für den Bau dargelegt. Die Fraktion Grüne/Jugendliste hatte ebenfalls bereits vor der SVV ihr Nein zum Hallenbad öffentlich gemacht und dies unter anderem mit der Unvereinbarkeit mit dem Klimaschutz und den Baukosten begründet.