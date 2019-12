Lisa Mahlke

Kunice (MOZ) Das beste Heilmittel gegen Stereotype findet sich im kleinen Dorf Kunice, nördlich der Schwesterdörfer Aurith und Urad, östlich von Kunitzer Loose. Davon ist Ewa Guzik überzeugt. Seit bald fünf Jahren ist sie Sołtys, Ortsvorsteherin, und für die Belange der 90 Einwohner zuständig. Sie erinnert sich an Europa- und Weltmeisterschaften im Fußball, während derer Einwohner Kunices sowohl deutsche als auch polnische Flaggen auf ihre Wangen gemalt hatten. Oder an den Umzug zu 100 Jahren polnischer Unabhängigkeit im vergangenen Jahr – mit einem Mädchen aus der Ukraine, das in polnische Flagge gehüllt ganz vorn mitlief.

Mit 450 Wörtern Polnisch

Besiedelt wurde das Dorf nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die 53-Jährige erzählt, von Polen aus Litauen, der Hohen Tatra und der Ukraine. Eine ukrainische Familie mit zwei Töchtern lebte bis vor Kurzem dort, zog jetzt aber nach Słubice. Ansonsten leben in dem Dorf, betrachtet man die geringe Einwohnerzahl, recht viele Deutsche. Eine "typische deutsche Familie" gibt es, erzählt Guzik, ansonsten vier Familien mit einem deutschen und einem polnischen Partner sowie Franziska Uhl, die vor 20 Jahren Gefallen an dem Dorf gefunden hat.

"Das ist wie Bullerbü hier", findet sie. Seit 15 Jahren arbeitet sie in Kunice, hat in einer alten Backsteinscheune ihr Atelier. Dort entstehen Malereien und Radierungen, in ihrem Außenatelier befasst sie sich mit der Bildhauerei, in ihrer Färbewerkstatt färbt sie Wolle. Mit 450 Wörtern Polnisch kam sie damals, hatte in Berlin bei einer Muttersprachlerin gelernt. "Ich habe keine Angst, zu sprechen", sagt sie, könne mittlerweile gar besser Polnisch sprechen als verstehen.

Deshalb bittet Ewa Guzik sie oft, bei Festlichkeiten zu übersetzen. Davon gibt es in dem Dorf einige. Vergangenes Wochenende wurde das Andreasfest (Andrzejki) gefeiert. Ein Fest, zu dem traditionell sehr viele Deutsche kommen, ist Sobótka, das Johannisfeuer im Juni. 300 bis 400 Gäste kommen dann nach Kunice, nicht nur aus Słubice oder Rzepin, auch aus Wiesenau, mit dem Kunice eine enge Verbindung hat. 1500 Pierogi werden geknetet und geklebt. "Das Fest hat sich rumgesprochen", sagt Franziska Uhl.

Ebenso, dass es sich in Kunice gut leben lässt. "Es wird wahnsinnig gebaut", erzählt sie. Viele wüssten mittlerweile, dass Kunice "ein äußerst tolerantes Dorf ist". Zwar eines ohne Tante-Emma-Laden oder Kirche. Dafür mit großer Weite zwischen den einzelnen Häusern. "Es wurde nie eine Beengung oder Bedrohung zwischen den Häusern gesehen", berichtet Franziska Uhl.

Sie selbst kam der Liebe wegen. In Bayern aufgewachsen, lebte sie viele Jahre in Berlin. Interesse hatte sie schon während dieser Zeit an einem Bauwagen in Polen, in den sie sich am Wochenende zurückziehen konnte. Dann lernte sie Michał kennen, fünf Jahre pendelten beide zwischen Gorzów und Berlin. Und machten sich irgendwann auf die Suche nach einem Ort in Grenznähe. Am Wasser sollte er sein, höchstens 25 Kilometer landeinwärts, sodass Franziska Uhls Sohn in Deutschland zur Schule gehen konnte.

Die Scheune in Kunice war verlassen, hatte ein kaputtes Dach, ein paar Kühe grasten rings herum. Der Stallcharakter sollte beibehalten werden, Franziska Uhls Vater, ein auf alte Häuser spezialisierter Architekt, half beim Ausbau. Allerdings dauerte dieser seine Zeit. Schon 1999 kaufte Uhls damaliger Partner das Grundstück samt Scheune. Ein Jahr später ereilte Franziska Uhl ein Unglück in Berlin: Jemand schüttete Flugzeugbenzin ins Treppenhaus, dieses lief auch in ihre Wohnung, die Feuer fing. Sie und ihr Sohn mussten durch die Feuerwehr vom Balkon gerettet werden. Von einem Moment auf den anderen war die Künstlerin obdachlos, bekam jedoch Unterstützung vom Weißen Ring, der Deutschen Künstlerhilfe und anderen Stellen. "Aber der Wunsch, in etwas Eigenem zu leben, das mir keiner wegnehmen kann, und raus aus Berlin zu ziehen, ist in dieser Zeit stärker geworden", erinnert sie sich.

Erst im Sommer 2004 konnte sie ihr Atelier nach Kunice verlagern, da der Kunstweg in Ilmenau ihr das nötige Geld verschaffte, die Scheune endgültig auszubauen. Der Kunstweg war ein Projekt, in dem Uhl zuvor in der Ilmenauer Innenstadt gefällte Linden in einem halben Jahr Arbeit in Skulpturen verwandelte und als Baumkreis wiederaufstellte.

Kunice feiert nicht nur innerhalb des Ortes den Kontakt zu Deutschen. Auch die Verbindung nach Wiesenau besteht bereits seit drei Jahren und begann mit der Ziltendorfer 700-Jahrfeier. Beim Festumzug war auch Kunice vertreten, Einwohner stellten das Dorf vor, verschenkten polnisches Brot zum Jubiläum. Bislang fährt man eine Stunde, um die Nachbarn auf westlicher Seite der Oder zu besuchen. Die geplante Personen-Fähre zwischen Aurith und Urad wäre auch für Kunice super, findet Ewa Guzik. "Man könnte mit dem Rad an den Helenesee, das ist eine gute Idee." Seit zehn Jahren lebt sie in Kunice, war auch schon im benachbarten Rybocice Ortsvorsteherin.

"Wie meine polnische Familie", sagt Franziska Uhl, wenn sie über Ewa Guzik spricht. Die beiden sind nach all den Jahren eng befreundet. Und die Ortsvorsteherin setzt sich für ihr Dorf ein. Etwa, als Ortsansässige ihren Schutt in einen Graben voller geschützter Tierarten schütteten. "Das ist das reinste Biotop. Ich habe schon Dachse gesehen, Pilze, einen Wiedehopf", erzählt Franziska Uhl.

Zwischen Bayern und Polen

Ansonsten hält das Dorf zusammen, sagt Guzik. Für die Vorbereitungen auf Sobótka im Sommer gebe es eine Helfergruppe von dreißig Personen – ein Drittel der Bewohner. Auch wer beim Fest nicht dabei sein kann, helfe mit. Mit Bonbons im Gepäck geht Guzik vorher von Haus zu Haus, bittet darum, dass die Familien Kuchen backen. Auch die Deutschen im Dorf, die kein Polnisch sprechen, verstehen und fragen "Ciasto, ciasto?" – "Kuchen, Kuchen?"

Am letzten Sonnabend vor der Fastenzeit – vergangenes Wochenende war es wieder soweit – feiert Kunice außerdem den Andreastag, "Andrzejki". Nicht nur gutes Essen gehört zur Party, auch Wachsgießen, ähnlich dem Bleigießen zu Silvester in Deutschland. Das Wachs wird durch einen Schlüsselring gegossen und soll die Zukunft vorhersagen.

Ewa Guzik holt ein Fotobuch hervor, betont die Dorfgemeinschaft und zeigt Bilder von einer gemeinsamen Schlittenfahrt mit anschließendem Glühweintrinken und Feuer. Lagerfeuer machen, angeln, sich frei bewegen, erzählt Franziska Uhl, sei auch für ihren heute 25-jährigen Sohn und seine Kumpels eine tolle Erfahrung in der Pubertät gewesen. Langweilig war ihm nie, für die Kinder und Jugendlichen war es eher wie ein Paradies, das polnische Dorf an der Oder.

Nach seinem deutsch-polnischen Abitur in Frankfurt ging ihr Sohn nach Erlangen – in die Heimatstadt seiner Mutter. Franziska Uhl selbst kann sich vorstellen, in ihre bayrische Heimat zurückzuziehen. Um sich um ihre Familie zu kümmern und auch, weil sie irgendwann mit den 3000 Quadratmetern Grundstücksfläche im polnischen Bullerbü überfordert sein wird, glaubt sie.