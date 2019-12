Juliane Keiner

Borkheide. (moz) Zum 14. Mal wird es am Vortag des 3. Advents imweihnachtlich. Am 14. Dezember um 15.00 Uhr erstrahlt das Waldbad im Lichterglanz. Marktstände mit den verschiedensten Angeboten laden zum Kaufen, Naschen und Probieren ein. Selber Basteln ist in weihnachtlich geschmückten Räumen für Groß und Klein möglich. Ein vielfältiges Bühnenprogramm ab 15.00 Uhr bietet eine große Bandbreite an weihnachtlichen Klängen und stimmt die Besucher auf das Fest ein. Eine ganz besondere Show wird von den "Fireflies" ab 18.30 Uhr geboten. Zum Abschluss werden bekannte Weihnachtslieder erklingen und alle sind zum Mitsingen eingeladen.

Ebenfalls am am 14. Dezember veranstaltet dasvon 11.00 bis 18.00 Uhr einen Kunsthandwerker Weihnachtsmarkt mit handgemachte Produkten aus der Region. In dem Bazar-Zelt gibt es vielfältiges Kunsthandwerk und selbstgemachte Unikate zu bestaunen. Wer gern Selbstgemachtes verschenkt, kann die ganztägig stattfindenden Workshops, zum Beispiel zum Nähen von Geschenkboxen, besuchen. In der neu gebauten mongolischen Jurte finden zu jeder Stunde Lesungen für Kinder und Erwachsenen statt. Außerdem werden Massagen zum Schnupperpreis angeboten. Im Essenszelt gibt es diverse lokale und internationale Weihnachts-Leckereien wie beispielsweise Wildgulasch, Crêpes, hausgemachten Glühwein und heißen Apfelsaft von der mobilen Mosterei Fläming. Das Hofcafé "milan" bietet frisch gebackenen Kuchen und Kaffee an. Von 18.00 bis 20.00 Uhr können die Besucher Konzerten in der Kirche Klein Glien lauschen. Im Anschluss stehen Performances der lokalen Lieblingsband "Donna Liedchen” und der Berliner Band "Gurgulitza” auf dem Programm.

Einen Tag später, am 15. Dezember, beginnt um 13.00 Uhr der Um 12.00 Uhr startet bereits der Spendenlauf (Anmeldungen via Instagram, oder per E-Mail an spendenlauf@gut-schmerwitz.de). Auf dem Weihnachtsmarkt erwarten die Gäste Bio-Glühwein, Bio-Bratwurst vom Grill, weitere leckere Spezialitäten und der Weihnachtsmann kommt selbstverständlich zu Besuch.

Am 14. und 15. Dezember lockt der Weihnachtsmarkt rund um dasnach Lühnsdorf. Jeweils von 12.00 bis 18.00 Uhr erwartet der Handwerker- und Künstlerweihnachtsmarkt auf viele vorweihnachtlich gestimmte Gäste.

Die Stadt Brück und der Gewerbeverein laden am 15. Dezember ab 13.00 Uhr zumrund um die Lambertuskirche ein.