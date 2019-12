Dirk Nierhaus

Glienicke (OGA) Ein 39-jähriger Radfahrer und sein achtjähriger Sohn haben sich am Mittwoch in Glienicke bei einem Sturz Verletzungen zugezogen. Beide wurden mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr an der Kreuzung Eichenallee und Ackerdistelweg. Vater und Sohn waren mit einem Rad unterwegs. Warum sie stürzten, ist unklar.