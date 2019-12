MOZ

Brandenburg (MOZ) Im ganzen Land Brandenburg haben in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Plantagen geöffnet. Wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt.

Biesenthal, Ortsteil Danewitz (Barnimer Land): Weihnachtsbaumfeld, Tannen-Gesche, Dorfstraße 48, Weihnachtsbäume verschiedene Arten, außer Kiefern, Termine: 30.11. bis 23.12.2019 von 9 bis 16 Uhr (am 24.12.2019 von 9 bis 12 Uhr), Glühwein und gastronomisches Angebot am zweiten, dritten und vierten Advents-Wochenende, unter anderem mit Gulaschkanone, Kuchen aus dem Feldstein-Backofen, Telefon: 03337-3346

Dyrotz bei Wustermark (Havelland): Rustikal geht es in Dyrotz bei Wustermark zu. Wer hier seine Blaufichte selber fällen möchte, sollte Säge, Handschuhe und Packschnur mitbringen. Termine: 14./15.12.2019 von 10 bis 16 Uhr, Wustermark, Ortsteil Dyrotz (Havelland), Hinweisschilder ab B5-Outlet-Center.

Grüntal, Sydower Fließ (Barnimer Land): Weihnachtsbäume selber schlagen in der Gärtnerei Schubert, Termine: 25.11. bis 23.12.2019, täglich 9 bis 16 Uhr, folgende Sorten stehen zur Auswahl: Nordmanntanne, Blaufichte, Rotfichte, serbische Fichte, Coloradotanne und Douglasien, an allen Adventswochenenden weihnachtliche Bewirtung sowie Knüppelkuchen backen am Lagerfeuer, bei Schnee gibt es eine Rodelbahn, Kontakt: 03337-46101, Mühlenbergweg 9, 16230 Sydower Fließ, Ortsteil Grüntal

Heiligengrabe, (Prignitz): Weihnachtsbäume selber schlagen im Stiftsforst, am 3. und 4. Adventssamstag, Termine: 14. und 21.12.2019, 10 bis 13 Uhr, folgende Sorten stehen zur Auswahl: Blaufichten, Omorikafichten, Nordmann-, Korea-, Kork-, und Coloradotannen, außerdem Verkauf der Klosterwildwurst, vom Kloster Heiligengrabe aus über den Bahnhof Richtung Wilmersdorf, dann den Wegweisern folgen, Kontakt: 033962-808-0, Stiftgelände 1, 16909 Heiligengrabe

Kyritz, Ortsteil Drewen (Prignitz): Weihnachtsbäume aus ökologischem Anbau zum selber schlagen, Nordmann-Tannen und Fichten, für jeden geschlagenen Baum gibt es kostenlos einen Glühwein dazu, Termin: 14.12.2019 von 10 bis 16 Uhr, 16866 Kyritz, Wutiker Straße 12, darüber hinaus Weihnachtsbaumverkauf in Potsdam-Marquardt, Gutshof, Hauptstraße, Öffnungszeiten: Sa. 10 bis 17 Uhr, So. 11 bis 15 Uhr, Telefon: 033208-20421

Küstrin-Kietz, Ortsteil Manschow (Seenland Oder-Spree): Weihnachtsbäume aus regionalem Anbau wie Nordmanntannen, Blaufichten, Fichten und Kiefern zum selber schlagen. Für Neulinge gibt es Hilfe beim Absägen. Auf Wunsch werden die Bäume in ein Netz gepackt. Zur Stärkung gibt es Glühwein und Bratwurst. Termine: 7./8./14./15. und 21.12.2019 von 10 bis 16 Uhr,15328 Küstriner Vorland, Griebels Weihnachtsbäume im Oderbruch, Ortsteil Manschnow, Friedensstraße 3

Melchow bei Eberswalde (Barnimer Land): Der Verein Naturparkbahnhof Melchow lädt am 3. Advent zum Adventsmarkt, regionales Imbissangebot (Wildschwein aus dem Backofen, Stolle und selbstgebackener Kuchen). 13:30 Uhr Start Weihnachtsbaum-Schlagen im Wald (bitte Säge mitbringen), 16:40 Uhr Ankunft des Weihnachtsmannes mit der Eisenbahn. Termin: 15.12.2019 von 13 bis 18 Uhr, 16230 Melchow, am Bahnhof, Telefon: 03337-490170

Mellensee bei Zossen (Fläming): Im Weihnachtsbaum-Wald Mellensee kann man selbst Säge oder Axt schwingen und eine Nordmanntanne, Blaufichte oder Douglasie schlagen. Am Lagerfeuer gibt es Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst. Jedes Kind wird zudem vom Weihnachtsmann mit einem kleinen Geschenk überrascht. Weitere Aktionen: Ponyreiten und Kerzenziehen. Termine: 29.11. bis 23.12.2019 von 8 bis 17 Uhr (am 24.12.2019 nur 8 bis 12 Uhr), Kontakt: Christbäume & Schmuckreisig Mellensee, Am Mokeweg, 15838 Mellensee, Hinweisschilder ab Hauptstraße

Nackel (Ruppiner Seenland), an der B5 zwischen Friesack und Wusterhausen: Nordmanntannen und Blaufichten können im angrenzenden Wald selbst geschlagen werden, Sägen vorhanden; Termine:1.12. bis 23.12.2019 von 9 bis 16 Uhr, ländlicher Weihnachtsmarkt am 15.12.2019, von 9 bis 16 Uhr, weihnachtliche Leckereien, Stollen, Bratwürste, Wildgulasch, Glühwein, Kaffee, alkoholfreie Getränke; Behrendts Hof, Segeletzer Str. 6, 16845 Nackel, Einfahrt über den Hof, Telefon: 033978-50440

Neuzelle (Seenland Oder-Spree): Blaufichten selber schlagen, stimmungsvolle Waldweihnacht mit Glühwein am knisternden Lagerfeuer, Termin: 14.12.2019 von 10 bis 13 Uhr, Ort: am Treppelpflaster, die Schonung liegt in der Nähe der Straßenverbindung zwischen dem Neuzeller Ortsteil Kummero und Treppeln, der Weg dorthin ist ab dem Feuerwehrgerätehaus in Neuzelle ausgeschildert, Kontakt: Stiftung Stift Neuzelle, Telefon: 03365-28140, E-Mail: info@stift-neuzelle.de

Schwedt (Oder), Ortsteil Kunow (Uckermark): Ein Familienausflug in die Uckermark lässt sich hier bestens mit dem Kauf des Weihnachtsbaumes verbinden, zum selber schlagen gibt es: Nordmanntannen, Fichten, Schwarzkiefern oder Blaufichten, außerdem gibt es am Blockhaus ein gastronomisches Angebot (heiße und kalte Getränke, Bratwurst und Knüppelkuchen), Termine: 30.11./1.12. und 7. bis 24.12.2019 von 9 bis 16 Uhr, 16303 Schwedt/Oder, Ortsteil Kunow, Telefon: 033331-66078

Werder (Havel), Ortsteil Plessow (Havelland): Weihnachtsbäume aus regionalem Anbau, wer nicht das richtige Werkzeug zum Baumschlagen hat, bekommt eine Säge und einen Karren gestellt. Am Stand wird der Stamm aller Bäume für den Ständer passend gemacht und für den Transport nach Hause in ein Netz gehüllt. Termine: 14.11. bis 23.12.2019 von 9 bis 17 Uhr (am 24.12. von 9 bis 12 Uhr ausschließlich Verkauf von schon geschlagenen Bäumen), im Hofladen gibt es zur Stärkung Bratwurst und Glühwein, Lehniner Chaussee 19, 14542 Werder (Havel), Telefon: 03327-43265

Werneuchen, Ortsteil Tiefensee (Seenland Oder-Spree): Weihnachtsbäume zum selber schlagen auf der Plantage, Termine: 29.11. bis 23.12.2019 von 10 bis 16 Uhr, bitte Werkzeuge selber mitbringen, Sägen können geliehen werden, Bauer Nietsch, Seeweg 3 (dann der Ausschilderung folgen), 16356 Werneuchen, Telefon: 033398-94948

Wiesengrund, Ortsteil Dubrau (Lausitzer Seenland): Weihnachtsbäume selber schlagen in der Dubrauer Baumschule, Termine: 7. und 15.12.2019, ab 11 Uhr,Weihnachtsevent am 14.12.2019 von 10 bis 17 Uhr, Jether Weg 3, 03149 Wiesengrund, Telefon: 035694-394, info@dubrauer-baumschule.de

Zeuthen, Ortsteil Wüstemark (Dahme-Seenland): Weihnachtsbäume selber schlagen in der Försterei Wüstemark, Termine: 14. und 15.12.2019, ab 10 Uhr, auf einer Fläche von rund sechs Hektar stehen Tannen, Fichten und Kiefern zwischen einem und drei Metern Höhe zur Auswahl, es gibt außerdem Glühwein, Suppe oder Wurst am Feuer, Stockbrot für die Kleinen und Wildverkauf für die Erwachsenen, 15738 Zeuthen, Försterei Wüstemark, Beschilderung ab Bauernhof / Försterei, Kontakt: weihnachtsbaeume-wuestemark@web.de