BRAWO

Brandenburg an der Havel ( ) Der am Dienstag festgenommene Einbrecher, der sich Zutritt zu zahlreichen unverschlossenen Einfamilienhäusern und Nebengelasse verschaffte und anschließend festgenommen wurde, wurde am Mittwochmittag einem Haftrichter des zuständigen Amtsgerichtes vorgeführt. Er erließ einen Haftbefehl gegen den 36-Jährigen. Anschließend erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt, wo er auf seinen Prozess wartet.

Hier die Ausgangsmeldung zum Diebstahl