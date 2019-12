MOZ

Neuruppin An der frisch sanierten Friedrich-Engels-Straße in Neuruppin wird ab kommender Woche wieder gebaut: Von Montag, 9. Dezember, bis voraussichtlich 20. Dezember werden die Fugen der Gossen am Braschplatz zwischen Präsidenten- und Rudolf-Breitscheid-Straße saniert.

"Die Arbeiten erfolgen im Rahmen der Gewährleistung", erklärt Stadtsprecherin Michaela Ott. Der Verkehr werde nur geringfügig beeinträchtigt. Die Sperrung der Straße ist nicht erforderlich. "Es werden lediglich Halteverbote eingerichtet – zunächst auf der einen, dann auf der anderen Seite", so Ott.