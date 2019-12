René Wernitz

Potsdam (MOZ) In Rathenow und Brandenburg an der Havel ist je ein Amtsgericht ansässig. Doch die Fälle, deren Verhandlungen am 9. Dezember beginnen, sind eindeutig härterer Natur. Daher ist das Landgericht in Potsdam zuständig.

Marco F. aus Brandenburg an der Havel wird Mordversuch vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann am frühen 10. April 2019 seine Lebenspartnerin töten wollte. Als sie schlief, soll er zunächst mehrfach auf sie eingestochen haben. In der Presserolle des Landgerichts Potsdam steht wörtlich: "Nachdem ein Messer im Bereich der Brustwirbelsäule steckenblieb und ein weiteres Messer nachgab und das Griffstück abbrach, versuchte er mit einem dritten Messer der Geschädigten die Pulsadern aufzuschneiden und führte anschließend Schnitte rund um den Hals aus, wo die Blutgefäße verlaufen."

Letztlich verdankt die Frau zuallererst ihrer Tochter das Leben, die den Notruf 110 verständigt hatte. Die kurz danach eintreffenden Polizeibeamten konnten den Mord verhindern. Im Anschluss wurde die Frau mehrere Stunden lang notoperiert.

Um sein Leben musste auch ein junger Rathenower bangen, als Jonas B., Kevin A. und Peter V. am 13. August 2016 in seine Wohnung eingedrungen waren. Die Verhandlung gegen die drei Männer beginnt ebenso an diesem Montag. Laut Presserolle wird den Angeklagten vorgeworfen, den Geschädigten geschlagen und getreten zu haben, um ihn zu berauben. "Während A. sich auf den am Boden liegenden Geschädigten gesetzt und mit den Knien seine Oberarme runter gedrückt haben soll, sollen B. und V. die Wohnung durchsucht haben. B. soll eine Uhr und zwei Armbänder im Gesamtwert von 265 Euro sowie 150 Euro Bargeld entwendet haben. Zudem soll B. dem Geschädigten ein Messer an die Kehle gehalten haben und ihm mit einer Wiederholung der Tat gedroht haben, wenn er ihn noch einmal mit einer ehemaligen Freundin L. sehe", wie es in der Presserolle des Landgerichts auf www.lg-potsdam.brandenburg.de heißt.