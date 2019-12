Bärbel Kraemer

Fläming Seit 2015 unterstützen die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins Tiertafel Bad Belzig e.V. bedürftige Menschen im Hohen Fläming bei der Versorgung ihrer Haustiere. Wenn das eigene Einkommen nicht ausreicht, Futter für den geliebten Vierbeiner zu kaufen, hilft die Tiertafel mit einer Futterspende aus. Aktuell sind knapp 130 Tierhalter gelistet, die bei der Versorgung ihrer Lieblinge immer wieder auf Unterstützung angewiesen sind. Einmal im Monat brechen die ehrenamtlicher Helfer zur Futterausgabe nach Bad Belzig, Niemegk und Wiesenburg auf und geben dann durchschnittlich 70 Futterspenden aus. "Wer das Angebot der Tiertafel nutzt, muss für die erhaltene Futterspende 1 Euro zahlen. Das erhaltene Tierfutter reicht dann für zehn bis 14 Tage", erläutert Vorstandsmitglied Diana Oldenburg.

Finanziert wird das Hilfsangebot über Spenden und Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. In dieser Folge sind die Helfer immer wieder selbst auf Hilfe angewiesen. "Was sie da machen, ist großartig. Ihr Einsatz ist extrem wichtig", betonte Anke Domscheit-Berg (Die Linke) am Dienstag Abend während eines Treffens mit dem Tiertafelteam in Brück. Bei der Gelegenheit unterstützte die Linken Bundestagsabgeordnete die uneigennützige Arbeit des Vereins mit einer Spende in Höhe von 300 Euro. Die Linksfraktion im Bundestag lehnt regelmäßig Diätenerhöhungen im Deutschen Bundestag ab. Dieses Geld wird wiederum an den Verein der Bundestagsfraktion gespendet, der wiederum soziale Projekte in den Wahlkreisen der Linken-Abgeordneten unterstützt. Zu den Projekten, die bereits davon profitierten, gehört nunmehr auch die Tiertafel Bad Belzig.

Das Geld fließt jedoch nicht in den Futterkauf, sondern wird in das "Tita-Mobil" investiert. "Unser Auto braucht eine neue Bereifung und der TÜV steht auch an", erklärt Diana Oldenburg vom Tiertafel-Team. Bei der Gelegenheit erzählt sie von der Arbeit des Vereins. Davon, dass vor der Ausgabe der Futterspenden diese erst einmal angeschafft bzw. abgeholt werden müssen, dass die drei Ausgabestellen einige Kilometer von einander entfernt liegen und von Veranstaltungen in der Region, auf denen sich die Tierfreunde präsentieren. Mit Kuchenbasaren versuchen sie die Vereinskasse zu füllen. Doch trotz allem Engagements haben es die Helfer schwer. "Die Ausgaben fressen uns auf. Wir sind auf Futter- und auf Geldspenden angewiesen", sagt der stellvertretende Vereinschef René Oldenburg, der sich seit drei Jahren im Verein engagiert.

Wer helfen will: Tiertafel Bad Belzig e.V., IBAN DE03 1606 2008 4100 8731 00, BIC: GENODEF1LUK, VR-Bank Fläming eG, Paypal: paypal@tiertafel-badbelzig.de.