Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Bei den aufwendigen Sanierungsarbeiten 2016 auf der Brücke "20. Jahrestag" am Altstadt Bahnhof hatte Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen prophezeit: "Diese Brücke hält nur noch zehn Jahre." Viele hielten die Botschaft für übertrieben. Nun scheint die Hiobsbotschaft viel früher zu greifen. In einer eilends für den heutigen Mittwoch einberufenen Pressekonferenz soll um 17 Uhr verkündet werden, woran soeben noch getüftelt wird. Das Ergebnis aber scheint klar. Die Brücke, die in Brandenburg die B1 und die B102 verbindet, muss gesperrt werden. Die Korrosion sei so schnell vorangeschritten und gravierend, dass die Tragfähigkeit nicht mehr zu gewährleisten sei, hat BRAWO aus gut unterrichteten Kreisen erfahren. Die Stadt indes hat auf das Geschehen wenig Einfluss, weil die Brücke als Teil der Bundesstraße Angelegenheit des Bundes ist, der wiederum alles Bauliche dem Landesbetrieb Straßenwesen übertragen hat. Dort wird derzeit über einen Zeitplan gebrütet, wie schnell die Brücke gesperrt werden kann und die notwendige Umleitung zu beschildern ist. In jedem Fall wird die direkte Verbindung der Magdeburger Straße und Magdeburger Landstraße wohl spätestens ab 06. Dezember nicht mehr geben und der Umleitungsverkehr überdie Klingenbergstraße oder/und den Görden wahrscheinlich. Die Straße unter der Brücke soll passierbar bleiben. Weitere Infos nach der Pressekonferenz.