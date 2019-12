© Foto: -/Spada/Lapresse via ZUMA Press/dpa

DPA

Lausanne (dpa) Der Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA, Gianni Infantino, soll auf der Session des Internationalen Olympischen Komitees im Januar in Lausanne IOC-Mitglied werden.

Das kündigte IOC-Präsident Thomas Bach auf einer Pressekonferenz in der Verbandszentrale in der Schweiz an. Auch Yasuhiro Yamashita, der Präsident des japanischen Nationalen Olympischen Komitees, und David Haggerty, Präsident der Internationalen Tennis-Föderation, sollen aufgenommen werden.

Leichtathletik-Präsident Sebastian Coe kann wegen des "Risikos möglicher Interessenkonflikte" (Bach) noch kein IOC-Mitglied werden, weil er auch als Geschäftsführer des Sportberatungsunternehmens CMS tätig ist. "Die Tür für Tokio steht ihm aber offen", sagte Bach mit Hinweis auf die folgende Session im Sommer in der japanischen Hauptstadt.