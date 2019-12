BRAWO

Brandenburg Am kommenden Sonnabend, 14. Dezember, wird es ab 14 Uhr sehr weihnachtlich auf dem Hof der Altstädter im Bürgerhaus in der Bäckerstraße 14. Denn dann laden sie zur zweiten Hofweihnacht ein. Neben liebevollen Ständen unter anderem von den Fliedners Werkstätten wird auch altes Handwerk wie das Klöppeln dargeboten. Der Backofen wird angefeuert und duftende Zimtschnecken und Bratäpfel verströmen ihren Duft. Die Braugruppe in der Altstadt hat ein spezielles Weihnachtsbier gebraut, dazu gibt es leckeren Winzerglühwein, Weihnachtspunsch und handgemachte Hühnersuppe aus dem Kessel. Es kann gebastelt oder bei der Brandenburger Puppenbühne gelauscht werden. Neben dem Treiben auf dem Hof und im Saal wird am gleichen Tag die Ausstellung des Kleinkunstfestivals um 16 Uhr ihren Abschluss finden. Auch dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Um 18 Uhr wird für den lebendigen Adventskalender im Bürgerhaus wieder ein Türchen geöffnet. "Kommen sie vorbei und verbringen sie mit uns einen besinnlichen und entspannten Adventsnachmittag", lädt Kathrin Arndt von den Altstädtern große und kleine Gäste herzlich ein. Foto: Promo