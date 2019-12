Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Auch wenn im vergangenen Jahr mehr junge Menschen, dabei auch zunehmend Frauen, im Landkreis die Jägerprüfung ablegten und einen Jagdschein beantragten, haben sich die Abschusszahlen von Nieder- und Schalenwild in der Jagdsaison 2018/19 nicht wesentlich verändert.

"Die Jäger sind großteils berufstätig und ihr Freizeitpotential ist begrenzt", erklärt Andreas Sidow, der im Amt für Verbraucherschutz für die Bereiche Tierschutz, Jagd und Fischerei zuständig ist. So gibt es 1 100 Jäger mit festem Wohnsitz im Landkreis und rund 400 Jagdgäste, die zum Teil nur einmal im Jahr zur Jagd in die Region kommen.

Besonders beim Schwarzwild würde sich Sidow aber mehr Abschüsse wünschen, auch wenn er sich zur Afrikanischen Schweinepest nicht explizit äußern will. "Die einzige Möglichkeit ist die Bejagung und der sind personelle Grenzen gesetzt." Die Gründe für die Seuche hält er jedoch für hausgemacht, neben den Klimaveränderungen, wodurch der bestandsregulierende Winter fehle, seien auch die zunehmenden Monokulturen in der Landwirtschaft für die steigende Zahl an Wildschweinen verantwortlich. "Die Maisfelder decken dem Schwarzwild den Tisch und bieten den Tieren Rückzugsräume."

Aber Sidow will keineswegs den Bauern den schwarzen Peter zuschieben, sondern sieht die Verantwortung bei der Politik. Zumindestens hat das Land die Aufwandspauschale für die Meldung und Beprobung von tot aufgefundenen Wildschweinen von 30 auf 50 Euro erhöht und der Kreis setzt weiter die Gebühren für die Trichinenschau aus. Doch die Vermarktung von Schwarzwild sei ein Problem, so Sidow. "Der Markt ist gesättigt."

Bis 31. März 2018 wurden trotzdem immerhin 5 046 Wildschweine erlegt. Aber das sind 117 Tiere weniger als in der Jagdsaison zuvor. Diese beginne jeweils mit dem sogenannten "Karnickelsilvester" am 1. April, erklärt der Fachmann. "Das Jagdjahr ist an die Natur gebunden und beginnt mit der Geburt der Jungtiere." Beim Rehwild wurden 2018/19 die Abschusszahlen von 5 460 Tieren auf 6 463 gesteigert, wobei 437 Rehe infolge von Unfällen starben. Auch die Anzahl der erlegten Waschbären konnte um 119 Tiere auf 3 808 Abschüsse gesteigert werden. "Der Waschbär ist weiter ein großes Problem", so Sidow. Der Kleinbär stünde in einer EU-Verordnung über invasive Arten zu Recht ganz oben.

Veränderungen gab es auch auf Verwaltungsebene. So sind seit einem Jahr die Jagdbehörden der Forst unterstellt. Im Juli gab es zudem eine Änderung im Jagdgesetz, so dass aktuell die Maxime gilt "Wald vor Wild". Dem Wald gehe es nicht gut, sagt Sidow. In Mitleidenschaft werde er auch durch Wildbisse gezogen. Daher seien die Regelungen zum Mindestabschuss gelockert und die Jagdzeiten verändert worden. Eine Entscheidung, die in Bezug auf Wildhege und -pflege auch kritisch gesehen wird.