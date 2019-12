dpa

Mühlenbecker Land/Liebenwalde (dpa) Bei Unfällen im Landkreis Oberhavel sind am Donnerstag ein Mann und eine Frau verletzt worden.

Beide Autofahrer verloren zunächst die Kontrolle über ihre Wagen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 64-jähriger Mann krachte aus ungeklärter Ursache im Mühlenbecker Land gegen ein Verkehrszeichen. In Liebenwalde kollidierte der Wagen einer 39-jährigen mit einem Baum und landete anschließend in einem Straßengraben. Das Auto war nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit. Beide Verunfallten kamen verletzt in Krankenhäuser.